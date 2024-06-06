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雙展1200元引議論 富邦美術館推500元單展票

中央社／ 台北6日電

富邦美術館開幕逾1個月，首波推出富邦典藏展及羅丹特展，但因雙展一般門票要價新台幣1200元引發外界關注。富邦美術館今天表示，為回饋支持，即日起推出單場展覽500元優惠票。

富邦美術館自5月4起開幕起，門票均以開幕雙展「真實本質：羅丹與印象派時代」、「富邦典藏展．觸動」計，包含一般票1200元、早鳥票880元及限量3萬張的富邦人專屬票680元，另推12年國教及教師優惠套票200元。

典藏雜誌社社長簡秀枝日前發文探討1200元票價合理性，因而成網友熱議話題，甚至掀起「抵制」聲浪，也有人建議可將雙展門票拆售。富邦美術館對此回應，希望透過合理的展覽票價，轉而成為推廣藝術教育的資源。

富邦美術館今天在臉書粉絲專頁表示，單場展覽優惠票正式開賣，開館滿一個月謝謝大家的支持，相信不管是羅丹還是常玉的作品，都為來館參觀的每一位帶來不同的感動。為回饋支持富邦美術館的民眾，即日起則推出單場展覽優惠票，讓大家可以再來欣賞喜歡的作品。

在富邦美術館發布貼文後，官網原有1200元雙展門票也已下架，可見「真實本質：羅丹與印象派時代」、「富邦典藏展．觸動」展，單場早鳥票500元選項。

票價 美術館

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