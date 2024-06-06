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中國百日咳劇升 疾管署：國內僅散發個案、風險低

中央社／ 台北6日電
今年以來中國百日咳病例數加速上升。衛福部疾管署今天指出，國內今年累計僅2例，為散發型個案；且百日咳可用疫苗預防，台灣民眾接種率逾95%，評估風險相對較低。圖／新華社
今年以來中國百日咳病例數加速上升。衛福部疾管署今天指出，國內今年累計僅2例，為散發型個案；且百日咳可用疫苗預防，台灣民眾接種率逾95%，評估風險相對較低。圖／新華社

今年以來中國百日咳病例數加速上升。衛福部疾管署今天指出，國內今年累計僅2例，為散發型個案；且百日咳可用疫苗預防，台灣民眾接種率逾95%，評估風險相對較低。

今年以來中國百日咳病例數加速上升，其中4月感染數較去年同期暴增83倍，達9萬多例，死亡7例；今年前4月累計逾15萬例。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，目前看到中國百日咳疫情，確實在近幾年有明顯上升狀況，往年大約2000例到2萬例之間，但從2022年開始，病例數就增加到約3萬5000例，今年更大幅上升。

至於國內狀況，曾淑慧說，從2015年開始，國內每年累計個案數落在0到70例間不等，近幾年疫情狀況都還好；今年則在3月公布第1例個案，累計到目前僅2例，為散發型個案，未像中國有大量增加的情況。

曾淑慧指出，百日咳是飛沫傳染疾病，但可用疫苗預防，台灣疫苗接種率95%以上，因此相對來說風險較低；不過提醒民眾，除按照時程接種疫苗，仍要注意落實手部衛生和呼吸道禮節，並避免到擁擠、通風不良場所，尤其抵抗力較差、嬰幼兒等風險較高的族群務必注意。

根據疾管署資料，百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病，一年4季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微。

疾管署指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前，各接種1劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

疫苗 疾管署 衛福部 風險

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