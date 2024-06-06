達美航空全新回歸！ 6月7日起每日直飛台北西雅圖

達美航空全新回歸，今日宣布將於2024年6月7日正式開通台北—西雅圖直飛航班。台北—西雅圖也是達美首度開航往返台美的直飛航班城市，表示達美航空對本地市場發展潛力的肯定。

根據美國旅遊推展協會指出，2023年全台赴美旅遊上看34萬2000人次，成長達150%，已回到疫情前7成水準，強勁力道促使飛美航線不斷擴張，達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線，同時致力於擴展飛行網絡並打造更具環保效能的機隊，更領先業界，與企業客戶簽訂永續燃料協議，並減少使用一次性機上塑膠用品，力求在提供無縫銜接的尊榮飛行旅遊體驗外，同時實現永續環保的承諾。

台北出發抵達西雅圖為當地時間14:05，午去午回方便安排多元化旅遊、商務行程，可在當日銜接波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾40個北美城市。

達美航空1980年6月1日起於西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport, SEA）營運，包括從西雅圖分別前往亞特蘭大（ATL）、達拉斯—沃斯堡（DFW）和波特蘭（PDX）的直飛服務。目前，達美航空每天從西雅圖出發的航班超過160個，飛往超過全球50個目的地。隨著台北航班新增，達美從西雅圖出發的跨太平洋直飛亞洲航班已增至4個，還包括首爾仁川（ICN）、東京羽田（HND）和上海浦東（PVG）。

台北至西雅圖的每日直飛航線由空中巴士A330-900neo執飛，提供套房式「達美至臻商務艙」（Delta One Suite）、「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）、「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort+）及經濟艙（Main Cabin）。透過三種艙等4種不同的座椅體驗。

其中，2023年獲得SKYTRAX「全球最佳商務艙」肯定的套房式「達美至臻商務艙」為1-2-1座椅排列，每個座位均為走道位、配備拉門設計、180度全平躺式座椅，讓旅客充分享有舒適及私密的個人空間。A330-900neo相較於其他機型配置更寬敞的商務艙，椅距超過200公分，極大化提升飛行舒適度。達美至臻商務艙乘客除可享受180度全平躺式座椅以及高級機上用品，達美提供由回收塑膠瓶再生製成的柔軟寢具，乘客還可享用更多飲品選擇及主廚精心設計的季節性四道菜套餐。

「達美尊尚客艙」則將帶給旅客更多空間放鬆休憩的寬敞客艙配備，包括傾斜幅度更大的座椅、可調節式的腳踏板及腿靠。「達美優悦經濟艙」旅客較經濟艙旅客將享有更多腿部空間，而所有艙等都享有季節性菜單、多樣化零食及星巴克咖啡。

值得一提的是，美國雜誌「Food & Wine」近日公布「10大最佳航空公司飛機餐」名單，達美航空榮獲「最佳航空公司飛機餐第10名」。西雅圖機場內的達美飛凡貴賓室（Delta Sky Club），也連續三年蟬聯世界旅遊大獎「北美最佳機場貴賓室」，2024年底更將於西雅圖機場A航站開設面積超過590坪的第二貴賓室。