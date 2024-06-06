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工會3訴求籲改善護理人力流失 衛福部：逐步到位

中央社／ 台北6日電
台大醫院企業工會、成大醫院企業工會6日在立法院舉行記者會，成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（左起）、台大醫院企業工會理事長楊心慧、台大醫院企業工會會員代表郭豐慈、時代力量黨主席王婉諭等人出席，指護理嚴重缺工，提出「基層要參與」、「獎勵要公平」、「全民要監督」等3大訴求，呼籲主管機關對症下藥。圖／中央社
台大醫院企業工會、成大醫院企業工會6日在立法院舉行記者會，成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（左起）、台大醫院企業工會理事長楊心慧、台大醫院企業工會會員代表郭豐慈、時代力量黨主席王婉諭等人出席，指護理嚴重缺工，提出「基層要參與」、「獎勵要公平」、「全民要監督」等3大訴求，呼籲主管機關對症下藥。圖／中央社

醫院企業工會今天提出「獎勵要公平」等3項訴求，呼籲別讓護理人力流失擴大。衛福部表示，依經費到位程度，按優先次序逐步推動政策，絕非誰比誰重要，會努力達成各界期望。

護理師人力告急，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，更導致人力大量流失，政府祭出3班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫。

目前夜班獎勵、3班護病比等已陸續上路，但相關工會團體今天舉行記者會指出，在現行同工不同酬的扭曲政策下，加劇醫院內部排班及分工的作業難度，更使白班及特殊單位護理人員心生強烈不滿及怨懟。

工會團體代表們提出基層要參與、獎勵要公平、全民要監督這3項訴求，呼籲政府應與工會團體建立定期協商機制，切實納入基層意見，同時在長遠上應做足合理財源規劃，擠牙膏式政策只能治標無法治本，未來爭議只會層出不窮。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳接受媒體聯訪時表示，政策推動會根據經費到位程度，依優先次序逐步落實，這不是誰比誰重要，而是對解決醫護人力留任問題診斷的結果，只要經費夠，會努力達成各界意見。

蔡淑鳳指出，目前護理人員都得輪3班，統計發現30歲到40歲間離職最多、且96%是女性，主因是工作與家庭無法兼顧，希望透過夜班獎勵的方式，創造不同職場條件，各取所需外，甚至達到增加固定班別選擇意願的效果，絕對不是哪個班別比較累，「3班都很辛苦」。

至於工作繁重加給部分，蔡淑鳳表示，已蒐集相關意見，同樣須進一步討論相對公平的資源分配方式，若今年內能爭取到經費，一定會上路。

人力 衛福部 記者會 護理師 護病比

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