老人福利關懷協會端午送暖 清寒長輩「粽」夏相聚

端午節即將到來，致力守護獨居拾荒清寒長輩的老人福利關懷協會，除了例行關懷訪視，五月底也陸續展開北中南總動員，把粽子、香包、艾草皂及生活物資快速送達協會長期關懷的阿公阿嬤家中，老協高雄辦公室今也邀請300位弱勢長輩參加活動、餐敘，讓長輩們感受佳節氣氛。

老人福利關懷協會高雄辦公室繼去年成功舉行端午節大型關懷活動後，今天上午再度邀請高雄地區近300位弱勢長輩走出家中參與活動，協會高辦特別安排工作人員加上志工共約50人，協助長輩們安全，讓他們能開心相聚，也讓老寶貝們聆聽兩場講座。

第一場由台電高雄營業處節能課以生動活潑的方式宣導居家節電與用電安全，長輩們有獎問答熱烈，第二場由左營分局偵查員教長輩如何預防詐騙自保。82歲的嚴阿公每月走半小時來協會高雄辦公室領物資加聊天，他笑容滿面說：「來參加活動看看朋友，還可領粽子跟聚餐，很不錯呢」。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬強調，老協鼓勵長輩們不要只有常坐家中，應積極參與社會活動，經常吸收生活知識，才能延緩退化，活得更健康快樂。餐敘Buffet的型式，讓長輩們選擇自己喜歡的食物，也能品嘗端午佳節菜餚「午時菜」，主要有茄子、匏瓜及菜豆，呷茄會秋趒、呷匏仔富貴、呷菜豆呷到老老老等吉祥寓意，現場也設立「馬上問」平台幫助長者與家屬、志工了解與連結資源，還有醫療救護站全程保護長者安全。

餐敘後，協會發送粽子等端午物資給在場的阿公阿嬤們，老協社區關懷義工列車也將接續出發到高雄、台南、屏東等地區，將端午祝福送給因地處偏鄉或年邁體弱無法前來的長輩們，還有協會高辦的好鄰居、原住民籍高雄市議員陳幸富也同步協助將粽子送往那瑪夏等偏遠山區。

老協說，老人福利關懷協會成立至今，服務獨居、拾荒等清寒貧困長者已近5萬人次，老協高雄辦公室今後也將加緊腳步擴大服務高雄、台南、屏東的清寒長輩，給予愛心物資及急難、醫療支持、危險老舊房屋免費修繕、整理居家環境、添購設備等協助。協會也將持續進行清寒長輩救助募款計畫，希望更多愛心民眾踴躍支持，一起做弱勢長輩的依靠，幫助阿公阿嬤找回希望，安心安穩生活。