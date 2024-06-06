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6縣市慎防雷擊！端午出遊慎防大雨 鋒面接近雨炸中南部

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地仍有不定時降雨，周日至下周四鋒面接近台灣，端午連假期間天氣再轉不穩定，尤其中南部、台東及午後山區易有局部大雨。聯合報系資料照
明天各地仍有不定時降雨，周日至下周四鋒面接近台灣，端午連假期間天氣再轉不穩定，尤其中南部、台東及午後山區易有局部大雨。聯合報系資料照

最近一周台灣附近環境不穩定，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地仍有不定時降雨，周五雖水氣稍趨緩，但周日至下周四鋒面接近台灣，端午連假期間天氣再轉不穩定，尤其中南部、台東及午後山區易有局部大雨；溫度方面，明天白天普遍30度，未來一周略升1至2度，下雨時舒適，沒下雨時感受悶熱。

氣象署今下午5時5分，針對台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市等6縣市發布大雨特報。氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林至台南、南投地區及台中山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

張竣堯說明，明天受到低壓帶影響，水氣偏多，各地有局部短暫陣雨及雷雨，中南部及台東降雨時間較長，易有大雨，北部及宜花地區降雨時間較短，但午後也有局部大雨機會。

周六（8日）雖仍持續受到低壓帶影響，但水氣稍減少，雨區轉移到南台灣，南部、台東地區有局部短暫陣雨及雷雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨，各地山區也有局部大雨發生的機會。

周日、下周一（9、10日）台灣北部海面有鋒面，加上西南風開始增強，天氣再轉不穩定，西半部有局部短暫陣雨及雷雨，東半部午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至周四（11至13日）雨區集中在中南部有短暫陣雨及雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨發生機會。

張竣堯提醒，整個端午連假台灣附近環境偏濕易有雨，尤其中南部及午後山區有局部大雨發生機率，地震過後山區土石鬆軟，到山區活動務必小心；明晚至下周一（10日）端午連假期間，金馬地區易有低雲或局部霧，影響能見度，需注意飛機及相關航班資訊。

溫度方面，張竣堯表示，明天溫度逐步上升，各地低溫為22至25度，白天高溫普遍30度；接下來一周溫度將會回升1至2度，未來低溫約24至26度，白天高溫約30至32度；張竣堯說，未來一周容易下雨，下雨時舒適，沒下雨時感受悶熱。

未來降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供

台中市 台東 氣象署 雷雨

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