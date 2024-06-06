快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

桃機端午疏運量達65萬 提醒善用智慧服務加速通關效率

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場端午疏運時間為6月7日至11日，預計總運量逾65.5萬人次，機場公司建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式提高通關效率。記者黃仲明／攝影
桃園機場端午疏運時間為6月7日至11日，預計總運量逾65.5萬人次，機場公司建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式提高通關效率。記者黃仲明／攝影

端午佳節將至，輸運期間為6月7日（星期五）至6月11日（星期二）共5天，桃園國際機場公司統計本次端午疏運期間，總運量逾65.5萬人次，建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式，以智慧服務開啟美好旅程。

機場公司表示，今年端午疏運整備會議已於5月28日召開，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同檢視相關單位因應措施，包括疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量及確保餐飲供應充足等，並視每日航班運量滾動調整。

機場公司指出，參考近期連續假期之實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次，機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。

近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務加速出入境通關與疏運效率；尤其是已逾1億人次使用的e-Gate，國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。

機場公司也提醒，以「航班起降時間」統計的出發尖峰時段，為清晨7時至10時、下午13時至16時、深夜23時至24時。回國尖峰時段為清晨5時至6時、下午13時至17時、晚間20時至22時。

疏運期間進出機場車輛數多，民眾可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官網，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態、桃園機場LINE亦提供機器人智能導引，歡迎旅客多加利用。桃園機場亦提供旅客安全且多元的交通工具，如機場捷運、客運巴士等，亦有排班計程車及租賃車供選擇。

因應旅運需求，機場公司已與業者協調，備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，例如客運巴士，往台中國光1860，收假日6月10日晚間20時20分加開1班。往台中統聯1623，疏運期間13時至00時，彈性調整為20-30分鐘一班。

桃園機場 機場捷運 航空公司 連續假期

延伸閱讀

端午限定！虱目魚套餐大熱 佳里奇美醫院推健康粽子替代方案

端午連假桃機運量估逾65萬人次 建議提前3小時報到

國1北機場系統大貨車自撞！車上太空包廢土撒車道 車流大回堵

穿木屐躦鯪鯉端午登場 萬和宮將煮麻芛湯供品嚐

相關新聞

兩款抗生素爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

抗生素雙出包！衛福部食藥署今天公布，屬於醫師處方藥的「菌巴達懸液用粉47.78毫克／公克」，因外觀測定結果未符合原核准規...

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

桃機端午疏運量達65萬 提醒善用智慧服務加速通關效率

端午佳節將至，輸運期間為6月7日（星期五）至6月11日（星期二）共5天，桃園國際機場公司統計本次端午疏運期間，總運量逾6...

全產總理事長江健興連任 喊話賴總統：提高勞退6％提繳

全國產業總工會今進行第八屆理事長改選，由現任理事長江健興以98%得票率高票連任。江健興今向賴清德總統喊話，盼總統不要忘了...

端午限定！虱目魚套餐大熱 佳里奇美醫院推健康粽子替代方案

端午節將至，民眾為了應景總會吃粽子，但熱量高、難消化，怕胖也怕腸胃出問題，佳里奇美醫院營養科團隊發揮巧思，以台南沿海地區...

颱風共140個名字分5組輪流 每年討論除名

中央氣象署指出，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分5組輪流，每年世界氣象組織颱風委員會中都會討論跟檢討，若曾造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。