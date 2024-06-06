桃機端午疏運量達65萬 提醒善用智慧服務加速通關效率

端午佳節將至，輸運期間為6月7日（星期五）至6月11日（星期二）共5天，桃園國際機場公司統計本次端午疏運期間，總運量逾65.5萬人次，建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式，以智慧服務開啟美好旅程。

機場公司表示，今年端午疏運整備會議已於5月28日召開，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同檢視相關單位因應措施，包括疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量及確保餐飲供應充足等，並視每日航班運量滾動調整。

機場公司指出，參考近期連續假期之實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次，機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。

近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務加速出入境通關與疏運效率；尤其是已逾1億人次使用的e-Gate，國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。

機場公司也提醒，以「航班起降時間」統計的出發尖峰時段，為清晨7時至10時、下午13時至16時、深夜23時至24時。回國尖峰時段為清晨5時至6時、下午13時至17時、晚間20時至22時。

疏運期間進出機場車輛數多，民眾可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官網，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態、桃園機場LINE亦提供機器人智能導引，歡迎旅客多加利用。桃園機場亦提供旅客安全且多元的交通工具，如機場捷運、客運巴士等，亦有排班計程車及租賃車供選擇。

因應旅運需求，機場公司已與業者協調，備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，例如客運巴士，往台中國光1860，收假日6月10日晚間20時20分加開1班。往台中統聯1623，疏運期間13時至00時，彈性調整為20-30分鐘一班。