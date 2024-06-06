全產總理事長江健興連任 喊話賴總統：提高勞退6％提繳

全國產業總工會今進行第八屆理事長改選，由現任理事長江健興以98%得票率高票連任。江健興今向賴清德總統喊話，盼總統不要忘了「會將工會提高勞退6％的訴求放在心上」、解決低薪問題等承諾。未來，全產總將持續爭取勞退新制雇主6%提繳率提高、關注勞保年金財務問題，要求政府持續撥補並負最終支付責任外，也將推動勞動教育促進法立法。

全產總是台灣第一個自主且合法的全國性工會聯合組織。目前全產總代表34個會員工會，會員人數超過30萬名，是台灣最大且最具代表性的勞工組織。

全產總表示，全產總主張調漲基本工資，希望能解決台灣低薪過勞的問題，隨著高齡化與少子化，勞保年金永續與勞退提繳率調高，更是近年全產總關注的焦點，希望能讓老年人晚年安心，年輕人未來可期。全產總認為，基本工資連八漲，「最低工資法」也立法實施，已有不錯的成果，但6％的勞退提繳率仍有待持續努力。

勞動部長何佩珊今也出席大會。她致詞時說，因為大家對她很陌生，難免有疑慮，在五一勞工遊行時，對她有很多「提醒」，她請大家放心，並再次公開承諾勞保不會倒。對於全產總訴求提高勞退金雇主提撥率，何佩珊則說，勞退提撥率調高需修法，難度較高，會研究推動。

江健興說，隨著國內政治情勢從兩黨對立轉為「朝小野大」、藍綠白政局，勞工議題恐有被邊緣化的疑慮，監督政府是全產總一直以來的主要任務，我們會適時展現團結的力量，希望政府不要忽視勞工的心聲。

他也向賴清德總統喊話， 希望賴總統不要忘了「會將工會提高勞退6％的訴求放在心上」的承諾；還有解決低薪問題、支持企業併購後勞工的權益、保障年輕人、非典型勞工和公務人員的勞動權益、追求淨零公正轉型，以及建置性別平權的工作環境等，都是賴總統的競選承諾。

江健興說，未來除將持續爭取勞退新制雇主6%提繳率提高、關注勞保年金財務問題，要求政府持續撥補並負最終支付責任外，也推動勞動教育促進法立法，持續擴大組織，爭取全體勞工勞動條件向上提升。