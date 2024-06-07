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香蕉也能進冰箱保存！5步驟包上保鮮膜 「放1個月也不會壞」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本蔬果網紅分享讓香蕉保存在冰箱的作法。圖／Ingimage
日本蔬果網紅分享讓香蕉保存在冰箱的作法。圖／Ingimage

香蕉不僅香甜美味，而且還有價格實惠、營養價值高等等的優點，許多健身的人，也喜歡靠吃香蕉來補充熱量。如果說有什麼缺點，那就是香蕉的保存期限相對沒那麼長。曾有十年蔬果販售經驗的日本網紅「青髪のテツ」，近來就在日本媒體「YAHOO！新聞」裡，分享能延長香蕉保存期限的辦法。

第一步驟：選擇傷口較小的香蕉。香蕉上的傷口會導致果肉腐爛，因此要盡量避免。

第二步驟：在常溫下放置到想要的熟度。香蕉在常溫的狀態下，本身就會變得越來越熟。

第三步驟：將香蕉一根一根分開。

第四步驟：包上保鮮膜。這是為了讓之後香蕉放入冰箱時，可以阻絕會讓水果變熟、甚至劣化的「乙烯」氣體。另外也有避免直接接觸冷空氣，以及防止乾燥的功能。

第五步驟：放入冰箱的蔬果室。按照這樣的步驟，就能讓香蕉保鮮約1個月左右。保存過程中，香蕉可能會因為低溫導致果皮變黑，但這是表皮中的多酚所產生之現象，對果肉不造成影響，可以放心食用。

冰箱 香蕉

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