端午限定！虱目魚套餐大熱 佳里奇美醫院推健康粽子替代方案

端午節將至，民眾為了應景總會吃粽子，但熱量高、難消化，怕胖也怕腸胃出問題，佳里奇美醫院營養科團隊發揮巧思，以台南沿海地區盛產的虱目魚為主要食材，開發出包含粽子、配菜、湯品的一整套餐點，不但一尾虱目魚能從頭吃到尾，口味清爽又解膩，熱量少了快一半，民眾到醫院網站下載食譜就能輕鬆在家做。

佳里奇美營養科醫師黃盈真說，市面上餡料越豐富的粽子，脂肪、鈉及熱量相對更高，一顆吃下肚就有4、5百大卡，血糖也容易上升，加上糯米不好消化，對於腸胃道較敏感或有糖尿病的患者來說，應該特別注意不要過量食用，一天最好不要超過2顆。

黃盈真表示，這次開發的虱目魚端午套餐，用魚肉取代油脂含量較高的豬肉，像是「泰式打拋虱藏魚腹粽」，以蓮藕丁代替豬絞肉與紅蔥頭、蒜末、辣椒、九層塔做打拋肉，拌入五穀米混合長糯米的粽米，餡料則是把五花肉換成切塊的香煎虱目魚肚，最後蒸熟就能食用，一顆約300大卡左右。

另外還有用魚皮包裹蝦漿、蘆筍，再淋上南瓜與魚湯微勾芡醬汁蒸熟的「Q皮膠原玉帶翠綠捲」，以及用虱目魚頭、魚骨搭配蓮藕、蓮子、川芎、黃耆、當歸、紅棗蒸燉熬湯，再加入虱目魚碎肉做的魚丸、以米酒、鹽、香菇、枸杞調味的「好運有餘鮮甜龍骨湯」，看起來令人食指大動。