快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

動團籲捨棄非必要動物實驗 味之素官網指致力減少

中央社／ 台北6日電

亞洲善待動物組織（PETA Asia）支持者今天在台灣味之素辦公樓前，呼籲捨棄非必要的動物實驗。台灣味之素未出面，但味之素集團全球官網先前有貼文表示致力於減少動物試驗。

數名 PETA Asia的支持者下午以電影「星際大戰」風暴兵盔甲的裝扮，出現在台灣味之素大樓前舉牌，呼籲味之素立即停止殘酷的動物實驗。

亞洲善待動物組織議題倡議專員林婷憶指出，根據PETA Asia美國科學家長期研究食品界的動物實驗所知，食品業者味之素從1950年代起進行動物實驗，實驗所用活體動物包含狗、猴子、兔子、鼠類等。

她並說，方式包含將狗肚子切開注射毒物或胺基酸做測試，高達數十隻狗被處死；以及電擊白鼠，還有切下猴子的眼球組織進行培養，猴子最後也被處死等不人道的動物實驗。

她強調，今天的行動就是要呼籲味之素作為全球最大的谷氨酸鈉（MSG）製造商，旗下有調味料品牌「烹大師」、VONO，以及即溶咖啡品牌Blendy等，可以停止非必要、法律沒要求的動物實驗。

中央社記者致電台灣味之素公司，台灣味之素指出，台灣市場沒有觸及研發業務。

另外，在2021年4月1日時，味之素集團全球官網有貼文表示，會遵行國際有關確保動物福利的3R原則，台灣味之素公司證實網址為真。林婷憶說，亞洲善待動物組織對此表示肯定。

3R指的是Replacement（替代）、Reduction（減少）、Refinement（完善）。

品牌 猴子 風暴

延伸閱讀

「3隻猴子」信義區周末開趴 最強排隊名店聯名美食炸場

山道猴現身國道！國三斗六段竄出猴子 駕駛直呼「太嚇人！」

很困惑！她搭北捷驚覺「車廂1改變」 網一票讚翻：沒了也好

影／安坑交流道口尖峰驚現猴子 新北動保處獲報衝現場

相關新聞

兩款抗生素爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

抗生素雙出包！衛福部食藥署今天公布，屬於醫師處方藥的「菌巴達懸液用粉47.78毫克／公克」，因外觀測定結果未符合原核准規...

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

桃機端午疏運量達65萬 提醒善用智慧服務加速通關效率

端午佳節將至，輸運期間為6月7日（星期五）至6月11日（星期二）共5天，桃園國際機場公司統計本次端午疏運期間，總運量逾6...

全產總理事長江健興連任 喊話賴總統：提高勞退6％提繳

全國產業總工會今進行第八屆理事長改選，由現任理事長江健興以98%得票率高票連任。江健興今向賴清德總統喊話，盼總統不要忘了...

端午限定！虱目魚套餐大熱 佳里奇美醫院推健康粽子替代方案

端午節將至，民眾為了應景總會吃粽子，但熱量高、難消化，怕胖也怕腸胃出問題，佳里奇美醫院營養科團隊發揮巧思，以台南沿海地區...

颱風共140個名字分5組輪流 每年討論除名

中央氣象署指出，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分5組輪流，每年世界氣象組織颱風委員會中都會討論跟檢討，若曾造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。