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達美航空明起每日直飛台北西雅圖 下步可望布局東南亞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求回升，推出跨太平洋網絡第7個直飛航線，台北-西雅圖航班為每日直飛，也是唯一白天出發的西行航班。記者周湘芸／攝影
達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求回升，推出跨太平洋網絡第7個直飛航線，台北-西雅圖航班為每日直飛，也是唯一白天出發的西行航班。記者周湘芸／攝影

隨著北美旅遊市場復甦，加上轉機需求增，今年以來不少航空公司也陸續宣布開航台北-西雅圖航線。達美航空今宣布，6月7日起開通每日直飛台北直飛西雅圖航班，也是唯一白天出發的西行航班，午去午回方便安排旅遊及商務行程，並預期未來國際線需求會更加強烈，依照未來經濟前景，也會考慮拓展東南亞等其他航點。

根據美國旅遊推展協會指出，去年全台赴美旅遊上看34.2萬人次，成長達150%，已回到疫情前7成。今年以來不少航空公司陸續宣布開航台北-西雅圖航線，除了達美航空率先宣布6月7日開航，中華航空也預計7月14日開航、星宇航空則在8月16日開航。

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）今於開航發布會表示，隨著亞太區商務需求提升，推出跨太平洋網絡第7個直飛航線，台北-西雅圖航班為每日直飛，也是唯一白天出發的西行航班，午去午回方便安排旅遊及商務行程。此外，達美航空在美國境內有綿密航點，相信相較其他航空更有競爭力。

莫傑夫指出，達美航空目前有超過290個航點，每天超過4000個航班，尤其美國境內航點綿密，抵達西雅圖後能轉往美國各大城市，包括波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等，不僅能減少轉機時間，現在國際線轉國內線更提供機上免費ＷiFi服務。

達美航空去年服務1.9億人次旅客，營收達550億美元。達美航空指出，隨著新增台北航班，從西雅圖出發跨太平洋直飛亞洲航班已增至4個，其他還包括首爾仁川、東京羽田及上海浦東。該公司依照全球經濟局勢布局航點，目前國內線已接近飽和，可預期未來國際線需求會更加強烈，未來10年尤其看好東南亞及南韓。

達美航空表示，台北至西雅圖每日直飛航班由空中巴士A330-900neo執飛，相較於其他機型更寬敞，提供29個套房式「達美至臻商務艙」、28個「達美尊尚客艙」、56個「達美優悅經濟艙」及168個經濟艙，其中獲得去年SKYTRAX「全球最佳商務艙」的「達美至臻商務艙」為1-2-1座椅排列，每個座位均為走道位，配備拉門設計、180度全平躺式座椅。

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