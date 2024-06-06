端午連假桃機運量估逾65萬人次 建議提前3小時報到

端午連續假期將至，桃園機場疏運自6月7日至6月11日，預計總運量逾65.5萬人次，高峰日落在7日到9日，每日平均達13萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，並善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式加速通關。

桃園機場公司指出，參考近期連續假期實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，團體旅客可多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序。

桃機公司指出，為加速出入境通關與疏運效率，近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務；e-Gate國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，提升邊境查驗效率。

桃機公司提醒，出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為上午7點至10點、下午1點至4點、晚間11點至12點；回國尖峰時段為清晨5點至6點、下午1點至1點、晚間8點至10點。

桃機公司指出，因應旅運需求，機場公司已與業者協調備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，客運巴士國光1860往台中收假日6月10日加開1班；統聯1623往台中，疏運期間下午1點至晚間12點彈性調整為20至30分鐘一班。

桃機公司表示，5月28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同召開今年端午疏運整備會議，經檢視相關單位因應措施，包括疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量及確保餐飲供應充足等，並視每日航班運量滾動調整。