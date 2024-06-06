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成人「長痘多」2大因 皮膚醫：痘痘肌不需另外擦乳液

中央社／ 台北6日電
夏季是冒痘旺季，皮膚科醫師提醒，成人長痘多是化妝品或口罩造成，若本來就是「痘痘肌」，夏天除了洗臉選用溫和清潔，不需要再另外擦乳液，另外務必注意防曬。圖／本報資料照片
夏季是冒痘旺季，皮膚科醫師提醒，成人長痘多是化妝品或口罩造成，若本來就是「痘痘肌」，夏天除了洗臉選用溫和清潔，不需要再另外擦乳液，另外務必注意防曬。圖／本報資料照片

夏季是冒痘旺季，皮膚科醫師提醒，成人長痘多是化妝品或口罩造成，若本來就是「痘痘肌」，夏天除了洗臉選用溫和清潔，不需要再另外擦乳液，另外務必注意防曬

俗稱青春痘的「痤瘡」是常見皮膚問題，文獻顯示，超過85%青少年有青春痘問題，其中更有64%會持續到20歲以後，即俗稱的「成人痘」。

開業皮膚科醫師周宛儀今天在衛教記者會上說明，痘痘的形成，是因皮脂腺分泌旺盛、毛孔阻塞及痤瘡桿菌生長，導致發炎及紅腫；每年4月開始因天氣悶濕、常流汗，進入冒痘旺季，因痘痘問題求診的民眾約比平時增加3成。

不同位置長痘原因不同，周宛儀分析，其中額頭是受安全帽、帽子、瀏海、流汗影響，兩頰則是口罩、霜類產品或卸妝油，下巴是含氟牙膏、口罩、安全帽帶、托腮、趴睡、生理痘、多囊性卵巢、刮鬍不當、奶製品、含糖飲料，髮際則與流汗、護髮或髮型產品有關；而成年人最常見的，就是化妝品或口罩造成。

除了遵照醫囑用藥，正確保養與生活習慣，對於「戰痘」成功也扮演關鍵角色。周宛儀分享痘痘肌夏日保養3大重點，包含溫和清潔，洗臉勿洗到乾澀；單純保濕，少擦乳液，乾燥或擦藥會刺激的地方，再局部擦清爽保濕品；及做好防曬，優先用遮蔽方式防曬，等痘痘穩定，再使用清爽型防曬避免阻塞毛孔。

民眾抗痘常誤信偏方、自行買成藥，更或是未找尋專業的醫療團隊進行評估，誤使用不適合的雷射治療，反而造成更大問題。

開業皮膚專科醫師林亮辰說，很多民眾覺得看皮膚科吃藥為什麼沒有馬上好，以為「沒有效」，但其實痘痘治療往往需要3個月以上時間，並由醫師評估患者所適合的藥物、療程或雷射，才能有效控制油脂與角質健康。

林亮辰指出，除了傳統口服藥物、外用藥膏可以抗痘，近年也有自費治療「藍雷射」可用，可有效滅菌並使皮脂腺萎縮，對不適合使用口服A酸藥物的兒童、備孕婦女或孕婦為另一項選擇。

口罩 皮膚科 醫師 防曬

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