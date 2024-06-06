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後天屏東見！明華園總團超炫白蛇傳 現場備3萬張椅子

中央社／ 屏東縣6日電

明華園總團「超炫白蛇傳」8日在屏東六堆紀念公園開演，動員300人演出今天彩排，現場備有3萬張椅子供民眾觀賞，屏東縣長周春米邀請民眾端午連假到現場感受水漫金山震撼。

今天彩排記者會中，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳率領演員演出精彩片段，周春米、文化部參事陳瑩芳、明華園總團長陳勝福、內埔鄉長鍾慶鎮等人出席。「超炫白蛇傳」8日晚間7時在六堆紀念公園開演出。

周春米今天到場關心彩排及演出當天交管、場地配置。她表示，「超炫白蛇傳」是一生至少要看一次的經典大戲，動員超過300名演員，國家劇院級舞台與道具布景，精彩可期，邀請全國觀眾端午連假首日親臨現場感受水漫金山的震撼。

陳勝福表示，這次回屏東演出特別打造「蛇形牌樓」首度亮相，特殊大道具升級，即便是發表20年的大戲都要讓觀眾耳目一新。搖滾席當天下午2時領取號碼牌、4時30分開放入場。

孫翠鳳說，「超炫白蛇傳」曾創下10萬人爭睹空前盛況，也締造全球戶外戲劇節目觀賞人數最多紀錄傳奇，「觀眾一定要來現場看戲，絕對驚豔」。也感謝屏東縣政府貼心，配合水漫金山場景，加上連日大雨，將觀眾席的泥濘草地鋪上木製地板，提供民眾最舒適觀賞環境。

文化處表示，此次演出以堪比國家劇院級的舞台燈光音響設備、5組直播大螢幕、6組消防車水柱呈現水漫金山壯觀場面，現場備有3萬張椅子，歡迎民眾免費入座觀賞。

文化處提醒，演出當天開車前往民眾可將車輛停放於內埔國小、內埔國中及和禎園停車場後步行至會場，或於路旁非管制區停放車輛；活動周邊埔興路、文山路、南華路、文忠路部分路段於3日上午8時起至11日早上8時止，將進行封路管制。

「超炫白蛇傳」由孫翠鳳演出白素貞，帶領總團20年磨一劍的新生代強將推出「青春傳承版」，孫翠鳳、陳昭婷、陳昭賢母女3人同台共飾白蛇一角，及嫡傳弟子李郁真、明華園第三代武生陳子豪、第三代媳婦晨翎、新生代演員陳彥名共同演出。

白蛇傳 觀眾

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