4成遊客會踩點太魯閣 震後花蓮觀光何去何從？縣府推這些「隱藏版景點」

近來台股上演「台積電一個人的武林」，同一時間，花蓮的觀光業也在上演「太魯閣一人的武林」。疫情後，每年赴花蓮的千萬旅遊人次，3、4成遊客都會前往太魯閣踩點，壯麗的太魯閣景觀吸引海內外遊客持續來訪，多年來持續是花蓮的「人氣王」。

但2個月前的大震，讓太魯閣受了重傷，綠油油的外衣被大自然扒開，劃上一道又一道灰撲撲的傷痕，大自然的力量，讓花蓮觀光業面臨了強大的轉型壓力。

2個月前的大震，讓太魯閣受了重傷。取自臉書@太魯閣國家公園

縱谷線、太平洋公路、出海賞鯨，花蓮旅遊仍有亮點

「花蓮其實還有很多美好的景點，只是當時的太魯閣太耀眼。」震災2周月後，花蓮縣長徐榛蔚接受《遠見》專訪，強調早在震災之前，縣府團隊就時常討論「除了太魯閣之外的其他旅遊方案」。她盤點，包括串接七星潭、鯉魚潭，一次可將海景與山景盡收眼底的縱谷花蓮線；稻穗與山脈交織的193縣道旅遊路線，豐富的原住民文化資產，甚至還可搭船賞鯨……。

「過去我們推的（花蓮觀光品牌）是慢精品，就是來花蓮深度旅遊，也推了相當多的旅遊路線，」上述的這些縱谷花蓮線、太平洋公路台11線，就是縣府針對慢精品，並已開發完畢的遊程，許多遊程已與KKday等業者合作，並有成熟的商模。

稻穗與山脈交織的193縣道旅遊路線。取自花蓮觀光資訊網

只是，崖壁峭立、景致清幽的太魯閣，過去畢竟光芒太盛，遮蔽了花蓮縣內其他觀光景點的鋒芒。0403強震重傷了縣內觀光明星，但換個角度想，其實也是大自然給花蓮觀光產業的一個轉折點。不同在新聞上看到的危樓、土石崩塌景象，震後的花蓮早已恢復如常生活，各個觀光景點，均靜謐、慵懶的躺在天海一色的絕景中，等待遊客的再度光臨。

相比過往，6月，雖然旅遊旺季已近，但大震後的花蓮少了以往的車水馬龍，業者求「遊客」若渴，為了搶救7成產值的觀光業，縣府早早推出「永續遊花蓮獎勵方案」，疊加交通部觀光署自6月開始的旅遊補助方案，各項住宿補貼與優惠齊發，讓花蓮成為現今國旅最划算目的地。

但大震後的2個月內，餘震統計共上千件，甚至0423當天，一個晚上震了70次，不但「耐震」的花蓮人受不了，更嚴重打擊遊客旅遊信心，認為「來花蓮不安全」，遊客人數直直落，住宿率墜崖式滑落至不足一成。

搶時間化解歇業潮，重建觀光信心是關鍵

同時，一則訊息更散布於當地觀光業，透露花蓮正在爆發一股「歇業潮」，業者組成的社團群組，成員45人，但其中30位打算於5月底就出清歇業。代表縣府要搶救觀光業，必須跟時間賽跑。

「如果不搶時間，只會讓業者的經濟一直往下崩跌，還是那句話，觀光信心必須要重建。」徐榛蔚強調，雖然目前花蓮生活一切正常，但要如何扭轉大家認為「花蓮危險」的印象，是振興花蓮觀光的重中之重。重建觀光信心，徐榛蔚有兩個作法。

首先是向外界強調花蓮面對災害時的韌性。「大自然的現象，我們只能正面接受，但花蓮縣這幾年經常做不定時、不定向的防災演練，強化韌性。」徐榛蔚以校園防災演練為例，演練地震或颱風發生時的各種「複合式」災難狀況。比方說地震引發大火，人員如何疏散才不會被煙燻到、如何快速清查人數，確認所有人均平安撤出、第一時間有多少志工能迅速投入……等等。說服遊客，就算災難發生，花蓮也能最大幅度降低人員傷亡的機率。

另外，就是希望所有人都能成為花蓮的觀光大使，透過社群媒體轉發花蓮的現況，「讓大家都能知道，花蓮一切都好。」她透露，不論是近日拜訪縣府的以色列駐台代表，或者是獅子會、扶輪社、世界華人工商婦女企管協會……等等，她都力勸大家幫忙打卡，希望透過眾人的力量，重建遊客造訪花蓮的信心。

交通建設不足，瓜農賣貨繞了3/4個台灣

除了重建遊客信心，徐榛蔚更強調，0403地震也凸顯花蓮交通建設的不足，「現在透過南迴公路、火車還是可以來花蓮，但還是很辛苦，因為交通不便。」往北的蘇花公路，下清水橋段仍在進行搶修，每日通行時間有限；往中部的台8線，花蓮到天祥這段路況仍不穩定，每當大雨，路旁的土石仍有崩塌的可能。

自由行旅客，現階段搭乘火車前來花蓮並無不便，但以公路運輸為主的團客，要從北台灣過來則顯德困難重重，「我們還是希望，有一條安全的環島路網，因為這條路，不只是花蓮人在走，也是世界的友人、全台灣的人都可以走的路。」

先前蘇花公路斷橋時，花蓮的瓜農必須載著西瓜，繞了3/4個台灣、駕駛十餘小時才能把貨運到雙北，墊高整體人力、物力成本，「勞基法規定8小時，司機要換班，一台車載著2、3個司機一起開，交通的不便，真的造成很大的困擾。」徐榛蔚憂心，往北的蘇花公路，下清水橋預計年底才完成原橋重建，現在只能走暫修的便道，「在這整個8月裡面，花蓮的觀光產業真的會非常辛苦。」

她感嘆，每當蘇花公路一發生落石，花蓮就變成孤島，不但東西出不去，人也無法進來，不然就要走南迴繞台灣一圈，「所以你說花東交通三法（環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案、國道6號東延花蓮建設特別條例草案）需不需要？當然需要！」雖然宜花東三縣市加起來的人口僅100萬人，但東部民眾也有自己的交通平權。

徐榛蔚感嘆，每當蘇花公路一發生落石，花蓮就變成孤島。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中央可思考活化地方海空港

展望未來，花蓮縣行研處長吳昆儒指出，後疫情時代後，台灣的國旅熱度已經降低，台灣人全跑到國外去玩，因此，從觀光角度來看，「如何吸引外國人進到台灣，將是觀光署的重要課題，」包括有無設定一套策略，年年提升造訪台灣的國際旅客人次。

徐榛蔚也表示，在震後的4月下旬，仍有包機載著國際觀光客，遠從越南直航花蓮，「包機直航是地方政府不斷推動的項目，其實中央可以思考如何活化花蓮的空港、海港。」

她透露，0403大陣後，數艘原計畫造訪花蓮的郵輪，都改繞到其他地方去，一下子讓花蓮少了數千位外國遊客；空港部分，目前也幾乎沒有飛機在飛，「只剩往來台北一天一班、台中一週兩班、高雄一週兩班，全都被COVID-19拉走了。」直言，疫後，全台觀光產業都在往下走。

危機就是轉機，震後如何再造花蓮、乃至於全台的觀光競爭力，中央與地方或許可以多溝通、多攜手找新路。

（本文出自2024.06.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）