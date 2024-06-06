2024坪水相逢生活提案 邀您品茶香文化

假日不想人擠人？不妨走入茶鄉坪林欣賞翠綠山林，細嚐茶香文化。今年坪林商圈發展協會擴大規劃<坪水相逢生活提案>，三套不同主題遊程要滿足您對茶的五感體驗。為鼓勵民眾使用行動支付，首次下載註冊NewTaiPAY APP會員即享有新北幣100元，單套遊程可折抵100元；三套遊程全選可將新北幣100元放大三倍，一次折抵300元。

仲夏來場<坪水香逢．微旅行>，坪林商圈發展協會將在6月22日至7月21日每週六、日上午10時至12時舉辦2024包種頭等茶席，讓一般大眾也能品嘗到市面上難以買到的比賽茶。坪林商圈發展協會理事長高明富指出，今年的頭等茶是從1,635點茶品中脫穎而出的前十名，茶席中將可以喝到包含頭等獎第一名在內的三款頭等春茶，由專業的茶葉評鑑師教導民眾如何使用評鑑杯聞香、品茶湯，接著造訪全台唯一以「茶」為主題的坪林茶葉博物館。

茶席中將可以喝到包含頭等獎第一名在內的三款頭等春茶。

品茶之餘，更要認識當地生態文化。坪林老屋新生代表「良醫藥師本舖」自9月7日起至9月29日舉辦<咱的山水佇坪林>插畫展，展出在地插畫家杜宛霖及許楚妘深入坪林山區畫下蕨類森林步道、北勢溪河景及季節性成群白鷺鷥的寫生作品。參加<佇坪林．手繪首日封>遊程的民眾可以親手將插畫家的作品著色，製成郵票首日封做紀念。9月7日開展當日，插畫家也將親臨現場導覽。

時序入秋，10月19、20日則有<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾體驗茶農的辛苦，親手採摘茶葉並烘乾，接著進行封茶儀式，將茶渣做的祈願箋條及茶葉一起裝進茶罐裡，祈求來年風調雨順。高明富表示，今年特別規劃一系列具有儀式感的活動，藉此打造一條坪林的文化路徑，未來也會努力將這樣的遊程常態化，讓所有愛茶的人來到坪林不再只是到茶行買了茶葉就離開，而是能夠在此好好賞茶，深度體驗茶文化。

報名<坪水相逢生活提案>三套遊程請洽https://reurl.cc/1vlLpm或撥打新北市坪林商圈發展協會02-25560986了解更多活動資訊。

<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾體驗茶農的辛苦，親手採摘茶葉並烘乾。