快訊

政院提國會改革覆議 傅崐萁嗆：失敗卓榮泰要下台負責嗎

抗生素雙出包...爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024坪水相逢生活提案 邀您品茶香文化

聯合新聞網／ 台北訊
，帶領民眾將自己親手採摘的茶葉烘乾，接著裝進茶罐裡祈願，進行封茶儀式。
<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾將自己親手採摘的茶葉烘乾，接著裝進茶罐裡祈願，進行封茶儀式。

假日不想人擠人？不妨走入茶鄉坪林欣賞翠綠山林，細嚐茶香文化。今年坪林商圈發展協會擴大規劃<坪水相逢生活提案>，三套不同主題遊程要滿足您對茶的五感體驗。為鼓勵民眾使用行動支付，首次下載註冊NewTaiPAY APP會員即享有新北幣100元，單套遊程可折抵100元；三套遊程全選可將新北幣100元放大三倍，一次折抵300元。

仲夏來場<坪水香逢．微旅行>，坪林商圈發展協會將在6月22日至7月21日每週六、日上午10時至12時舉辦2024包種頭等茶席，讓一般大眾也能品嘗到市面上難以買到的比賽茶。坪林商圈發展協會理事長高明富指出，今年的頭等茶是從1,635點茶品中脫穎而出的前十名，茶席中將可以喝到包含頭等獎第一名在內的三款頭等春茶，由專業的茶葉評鑑師教導民眾如何使用評鑑杯聞香、品茶湯，接著造訪全台唯一以「茶」為主題的坪林茶葉博物館。

茶席中將可以喝到包含頭等獎第一名在內的三款頭等春茶。
茶席中將可以喝到包含頭等獎第一名在內的三款頭等春茶。

品茶之餘，更要認識當地生態文化。坪林老屋新生代表「良醫藥師本舖」自9月7日起至9月29日舉辦<咱的山水佇坪林>插畫展，展出在地插畫家杜宛霖及許楚妘深入坪林山區畫下蕨類森林步道、北勢溪河景及季節性成群白鷺鷥的寫生作品。參加<佇坪林．手繪首日封>遊程的民眾可以親手將插畫家的作品著色，製成郵票首日封做紀念。9月7日開展當日，插畫家也將親臨現場導覽。

時序入秋，10月19、20日則有<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾體驗茶農的辛苦，親手採摘茶葉並烘乾，接著進行封茶儀式，將茶渣做的祈願箋條及茶葉一起裝進茶罐裡，祈求來年風調雨順。高明富表示，今年特別規劃一系列具有儀式感的活動，藉此打造一條坪林的文化路徑，未來也會努力將這樣的遊程常態化，讓所有愛茶的人來到坪林不再只是到茶行買了茶葉就離開，而是能夠在此好好賞茶，深度體驗茶文化。

報名<坪水相逢生活提案>三套遊程請洽https://reurl.cc/1vlLpm或撥打新北市坪林商圈發展協會02-25560986了解更多活動資訊。

，帶領民眾體驗茶農的辛苦，親手採摘茶葉並烘乾。
<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾體驗茶農的辛苦，親手採摘茶葉並烘乾。

，帶領民眾將自己親手採摘的茶葉烘乾，接著裝進茶罐裡祈願，進行封茶儀式。
<包坪安．祈福封茶體驗>，帶領民眾將自己親手採摘的茶葉烘乾，接著裝進茶罐裡祈願，進行封茶儀式。

坪林 插畫家 老屋 茶葉

相關新聞

兩款抗生素爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

抗生素雙出包！衛福部食藥署今天公布，屬於醫師處方藥的「菌巴達懸液用粉47.78毫克／公克」，因外觀測定結果未符合原核准規...

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

夏季青春痘病患增2成 皮膚醫提供避痘3原則

夏日將至，皮膚出油量大增，天氣一熱若又悶著，恐痘痘纏身。皮膚科醫師周宛儀表示，4月起，皮膚科患者就開始增加，因青春痘與香...

2024坪水相逢生活提案 邀您品茶香文化

假日不想人擠人？不妨走入茶鄉坪林欣賞翠綠山林，細嚐茶香文化。今年坪林商圈發展協會擴大規劃，三套不同主題遊程要滿足您對茶的五感體驗。為鼓勵民眾使用行動支付，首次下載註冊NewTaiPAY APP會員即享有新北幣100元，單套遊程可折抵100元；三套遊程全選可將新北幣100元放大三倍，一次折抵300元。

一般廢棄物暫存量6年翻4倍 估超過10年才可完全去化

自2018年起環保署（現環境部）協助地方縣市興建的大型垃圾焚化廠全面完工後，然而後續事業員工生活垃圾與非例行性大型活動垃...

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

中央氣象署發布第414號顯著有感地震報告，今天下午2時18分在花蓮縣政府北北東方36.4 公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。