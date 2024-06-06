兩款抗生素爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

抗生素雙出包！衛福部食藥署今天公布，屬於醫師處方藥的「菌巴達懸液用粉47.78毫克／公克」，因外觀測定結果未符合原核准規格，要求在本月13日前完成4590瓶的回收作業；同樣屬於處方用藥的「『意欣』可利制菌凍晶注射劑」，則要在本月24日前將2020瓶回收，最長可延長至7月24日。

食藥署副署長王德原表示，市占率約53.6％的「菌巴達懸液用粉」，去年用量5萬2160瓶，藥品主成分為Azithromycin dihydrate，主要用於革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。

王德原指出，本次是地方衛生局收到民眾通報後向食藥署反應，發現藥品批號221123外觀有結塊情形，到原廠抽查確實和原核准條件不同，同成份、同劑型、同含量的「三同」許可證還有1張，目前無缺藥疑慮，已要求廠商應於今年6月13日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書。

王德原說，這款藥品的許可證持有者為「瑩碩生技醫藥股份有限公司」，許可證廠商或製造廠在今年5月也有1筆藥品回收紀錄，用於原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常的「庇脂清膜衣錠4毫克」，回收原因為安定性試驗不通過。

今天公布的另一款回收作業，則為「意欣」可利制菌凍晶注射劑，產品主成份為Sterile Sodium Colistin Methanesulfonate，限用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌的嚴重感染，也就是屬於後線抗生素。

王德原指出，該藥品許可證持有廠商為意欣國際有限公司，市占率0.003%，去年健保年用量17支，同成份、同劑型、同含量的「三同」許可證還有8張，目前無缺藥疑慮，要求廠商在113年6月24日前完成回收並繳交報告，最長可延長至113年7月24日。

這款藥品由「意欣」委託給霖揚生技製藥股份有限公司製造，王德原說，該製造廠先前有違規紀錄，本次回收是食藥署人員進行GMP複查時，發現批號900060AA001安定性試驗抗生素效價紀錄不完整，要求回收2020瓶。