一般廢棄物暫存量6年翻4倍 估超過10年才可完全去化

自2018年起環保署（現環境部）協助地方縣市興建的大型垃圾焚化廠全面完工後，然而後續事業員工生活垃圾與非例行性大型活動垃圾等皆納入一般廢棄物後，家戶垃圾焚化處理量呈增長趨勢，近6年一般廢棄物暫存量已增長4倍。環境部表示，暫置垃圾預計最快2036年可全數去化。

2018年因應大型垃圾焚化廠全面完工事業員工生活垃圾改列為一般廢棄物，及2022年起納入「非例行性排出垃圾」包括集中燃燒的紙錢、非例行性大型活動垃圾、工程美化垃圾、天然災害垃圾及小型農事垃圾等，一般廢棄物妥善處理率自2015年的 100%緩步下降至2023年的 93%，而一般廢棄物暫存量自2018年的21噸累積至2023年已達84萬噸。

環境部長彭啟明今天在立法院衛環委員會備詢表示，目前全國有24座焚化爐正在升級整備維持效能中，預計每年可處理廢棄物總量能約650萬噸，加上正在興建的5座，預計2027年29廠總處理量能可達每年700萬噸，最快2036年可將這84萬噸暫置垃圾完全去化。

彭啟明也說明分析，一般廢棄物數量大增在於近年因國人網購和外食增加，使得外包裝等廢棄物也大幅增加，加上紙錢和大型活動廢棄物都被納入所致。

多名立委也提及各縣市垃圾的處理問題，國民黨立委邱鎮軍說，環境部應該拿出魄力讓各縣市興建焚化爐處理轄區內的垃圾；立委葉元之也說，新北市每天3座焚化爐每天處理量能約2700噸，明年八里焚化爐要整改，一天1200噸的處理量能會停止2個月無法處理，即使要委託其他縣市協助，中央也不能同時讓全台許多焚化爐同時整改。

因此針對短中長程規畫，彭啟明指出，短程將協調各縣市推動固體再生燃料（SRF）的廢棄物循環；中程則提升焚化爐處理量能，預計2027年總處理量達每年700萬噸；長程則在今年底推出「資源循環法」草案，讓廢棄物轉廢為能。