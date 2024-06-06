塑化劑危害無所不在 北醫研究：食品包裝是關鍵

塑膠袋代替紙袋後，民眾難逃「塑」命，生活環境中，處處可見塑膠製品，科學家證實，塑膠會增加疾病、癌症風險。

台北醫學大學營養學院食品安全學系與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）響應6月7日「世界食品安全日」，台北醫學大學營養學院院長謝謝榮鴻表示，全球有1/10人口因為食品汙染而罹病、有超過200種疾病是食物汙染所引起、有40%的食因性疾病（食物中毒）發生在5歲以下的兒童。食物汙染問題嚴重，但除了感染物、微生物、農藥，民眾更應該重視內分泌干擾物質。

北醫食安系副教授廖凱威指出，食安風險不只病原菌與急性毒，還包括塑化劑等內分泌干擾物質（EDCs），又稱為「環境荷爾蒙」，易影響性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等正常荷爾蒙的作用。尤其是對生殖系統方面，例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕風險與癌症發生等。

他以國家衛生研究院與北醫食安系調查研究說明，2011年台灣發生塑化劑事件後，政府加強稽查食品添加物，但這分2013-2016年期間所蒐集的資料，顯示台灣民眾尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度，仍高於許多其他先進國家，以其中的DEHP為例，部分代謝物濃度甚至為美國、加拿大、德國的2-7倍。

廖凱威說，塑化劑代謝出體外的時間不長、只需要幾天，與國衛院合作的數據結果，代表了台灣民眾日常在塑化劑的暴露非常普遍，跟食品包裝的使用習慣有關。塑化劑汙染早就滲透日常，例如不沾鍋塗層磨損卻捨不得換、經常使用塑膠袋和紙碗裝熱湯、食物包裹保鮮膜微波、小吃店的美耐皿餐具易溶出三聚氰胺。

該如何減少內分泌干擾物質的暴露？北醫食安中心副主任蕭伊倫說，響應2024年世界食品安全日主題「Food safety: prepare for the unexpected 食品安全：未雨綢繆」，民眾應盡量減少塑膠的使用，自備環保餐具、正確使用與食材接觸的容器與廚具、減少環境負荷。

蕭伊倫強調，減少使用LDPE材質餐具盛裝熱食，紙類免洗餐具大部分都是複合材質，通常會在紙漿外層另加上防水、防油的塑膠膜，以及螢光增白劑等。這些外帶紙盒其實暗藏了內分泌危機，當食物的溫度愈高，塑膠釋放有害物質的風險就愈高。