快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

塑化劑危害無所不在 北醫研究：食品包裝是關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學營養學院食品安全學系（北醫食安系）與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）響應6月7日「世界食品安全日」，呼籲民眾重視日常生活中的內分泌干擾物質問題。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學營養學院食品安全學系（北醫食安系）與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）響應6月7日「世界食品安全日」，呼籲民眾重視日常生活中的內分泌干擾物質問題。記者廖靜清／攝影

塑膠袋代替紙袋後，民眾難逃「塑」命，生活環境中，處處可見塑膠製品，科學家證實，塑膠會增加疾病、癌症風險。

北醫學大學營養學院食品安全學系與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）響應6月7日「世界食品安全日」，台北醫學大學營養學院院長謝謝榮鴻表示，全球有1/10人口因為食品汙染而罹病、有超過200種疾病是食物汙染所引起、有40%的食因性疾病（食物中毒）發生在5歲以下的兒童。食物汙染問題嚴重，但除了感染物、微生物、農藥，民眾更應該重視內分泌干擾物質。

北醫食安系副教授廖凱威指出，食安風險不只病原菌與急性毒，還包括塑化劑等內分泌干擾物質（EDCs），又稱為「環境荷爾蒙」，易影響性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等正常荷爾蒙的作用。尤其是對生殖系統方面，例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕風險與癌症發生等。

他以國家衛生研究院與北醫食安系調查研究說明，2011年台灣發生塑化劑事件後，政府加強稽查食品添加物，但這分2013-2016年期間所蒐集的資料，顯示台灣民眾尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度，仍高於許多其他先進國家，以其中的DEHP為例，部分代謝物濃度甚至為美國、加拿大、德國的2-7倍。

廖凱威說，塑化劑代謝出體外的時間不長、只需要幾天，與國衛院合作的數據結果，代表了台灣民眾日常在塑化劑的暴露非常普遍，跟食品包裝的使用習慣有關。塑化劑汙染早就滲透日常，例如不沾鍋塗層磨損卻捨不得換、經常使用塑膠袋和紙碗裝熱湯、食物包裹保鮮膜微波、小吃店的美耐皿餐具易溶出三聚氰胺。

該如何減少內分泌干擾物質的暴露？北醫食安中心副主任蕭伊倫說，響應2024年世界食品安全日主題「Food safety: prepare for the unexpected 食品安全：未雨綢繆」，民眾應盡量減少塑膠的使用，自備環保餐具、正確使用與食材接觸的容器與廚具、減少環境負荷。

蕭伊倫強調，減少使用LDPE材質餐具盛裝熱食，紙類免洗餐具大部分都是複合材質，通常會在紙漿外層另加上防水、防油的塑膠膜，以及螢光增白劑等。這些外帶紙盒其實暗藏了內分泌危機，當食物的溫度愈高，塑膠釋放有害物質的風險就愈高。

北醫 塑化劑 食安

延伸閱讀

以為是塑膠假中藥！獅潭藥酒查驗「是真的」 公會：相信台灣中藥

議員批食安投訴案增 蔣萬安規劃拉高層級因應

蘇丹紅食安案 保欣負責人劉慶士「摻1億分之一進辣椒粉毫無意義」

北市食安投訴暴增 蔣萬安允成立府級食安官

相關新聞

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

90歲阿公腦中風進ICU…兒子們「冷漠無言」 醫曝真相惹鼻酸

一位九十多歲的阿公因腦中風被送進了加護病房，當醫師在說明病患狀況時，家屬們卻反應冷淡，讓人以為來醫院只是虛應故事，做做樣子而已。真相曝光，才知病患家屬「無言的冷漠」其實是有原因的。

「兒少法違規揭露不一」孩童陷風險 立委：中央應出面整合

年初爆出待出養童凱凱遭保母虐死案，引發社會對兒少安全關注。依「兒少權法」規定，政府應對外公告違規行為人遭裁罰相關紀錄，但...

一般廢棄物暫存量6年翻4倍 估超過10年才可完全去化

自2018年起環保署（現環境部）協助地方縣市興建的大型垃圾焚化廠全面完工後，然而後續事業員工生活垃圾與非例行性大型活動垃...

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

中央氣象署發布第414號顯著有感地震報告，今天下午2時18分在花蓮縣政府北北東方36.4 公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮...

台灣之光！古典玫瑰園再獲比利時 ITQI 最高三星獎章

繼2022年以「台灣四季春茶」獲得比利時布魯塞爾ITQI國際美食評鑑機構最高榮譽的三星認證之後，茶品屢獲國際大獎的「古典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。