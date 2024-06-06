過去強力監督勞動部..職安署長讚「青蛙裝視察」蔣萬安妙回

為表達對勞工安全重視，北市長蔣萬安今出席「勞工安全獎」頒獎，並宣示打造「零災害、零事故」的友善城市。代表勞動部出席的職業安全衛生署長鄒子廉致詞時特別提到蔣萬安任立委期間，對勞動部業務有相當多「督導」，並讚美蔣昨穿青蛙裝視察雨水下水道，「領導者知道勞工辛苦，勞安絕對會更好、更進步」。

蔣也不忘回應職安署長，表示歡迎過去曾任職勞動局的署長鄒子廉回娘家，的確他在立委期間，衛環委員會與勞動部有許多互動「的確強力監督」，不過對職安署最「和顏悅色，預算也全力支持」，也讓台下與會勞工笑聲不斷。

今年台北市勞工安全獎一共有8位勞工獲得優良人員獎；凱基銀行、北捷公司等10單位獲得職場安心獎、北捷等6事業單位獲工安創意獎。

勞動局長高寶華表示，今年勞工安全獎獲獎單位，凱基商業銀行等10家事業單位獲「職場安心獎」，在落實員工教育訓練、建構友善職場環境，並提供員工多項生活津貼及托育等補助措施上不遺餘力；根基營造公司等6家事業單位得工安創意獎，提出精進設施如鋼梁平台安全走道設施、改善通風機房電磁鎖裝置、研發營造工地安全巡檢系統APP等多項創新作為。

蔣萬安致詞也表示，這次獲得工安創意的得獎單位，有些真的是結合科技降災，如有單位設置鋼樑平衡安全走道、通風機房電磁鎖裝置等，對高風險工作場域的確可以預防勞工職災，減少職業災害的發生。

蔣說，尤其他昨天到下水道視察，了解到施工同仁很辛苦，尤其在這樣相對惡劣環境下長時間工作，也可能有公安危害，唯有實際去看能夠深刻體會，絕對會打造台北市為零災害、零事故的友善城市。