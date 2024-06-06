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一顆粽子熱量高達600大卡！國健署3招健康過端午

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
圖為端午粽子示意圖。圖/ingimage
圖為端午粽子示意圖。圖/ingimage

端午節將至，家家戶戶必吃「肉粽」，不過一顆小肉粽熱量就相當高。一顆200公克的肉粽，熱量就約達500至600大卡，一名體重60公斤的成人，得划2.9小時的龍舟，或是慢跑1.2小時才能消耗。衛福部國健署建議，避免過度攝取熱量，民眾可考慮2人分食一顆粽子，同時，粽子的種類也可以選擇糙米、紫米、燕麥片等替代傳統糯米製成的粽子，同時透過居家運動新模式消耗熱量，保持健康。

傳統美食「粽子」是端午節的應景食物之一，無論是傳統肉粽（北部、南部）、豆沙粽，還是創新的海鮮粽、養生粽，都讓人垂涎欲滴。

除了腸胃道的消化負擔外，熱量也是要考量的因素之一，舉例來說，一顆200公克的肉粽熱量就約達500-600大卡，若以體重60公斤者為例，需要划2.9小時的龍舟，或是慢跑1.2小時才能消耗1。國民健康署呼籲，民眾在享受節日美食的同時，避免過度攝取熱量，可以考慮分食，例如2人分食一顆粽子的概念，不沾或少沾醬料，享用食物的原味，增加身體活動，維持健康體位。

傳統美食「粽子」是端午節的應景食物之一，無論是傳統肉粽（北部、南部）、豆沙粽，還是創新的海鮮粽、養生粽，都是家人團聚食的佳餚。不過，國健署社區健康組長李嘉慧提醒，粽子不僅會成為腸胃道的消化負擔外，熱量也相當高，舉例來說，一顆200公克的肉粽熱量就約達500至600大卡，若以60公斤者為例，需要划2.9小時的龍舟，或是慢跑1.2小時才能消耗。

李嘉慧建議，民眾在享受節日美食的同時，避免過度攝取熱量，可以考慮分食，與家人2人分食一顆粽子，不沾或少沾醬料，享用食物的原味，同時增加身體活動，維持健康的飲食。

國健署也提供3項「食粽」建議：

1.選健康：

建議民眾逢節適量攝取時，應多選擇含豆類、瘦肉、菇類等食材或以糙米、紫米、燕麥片等替代傳統糯米製成的粽子，避免選擇含高油、鹽、糖之內餡，並採用清蒸的烹調方式，降低食材所需的烹調用油。

2.龍舟運動：

並非每個人都有機會參加真正的龍舟競賽，但可以在家中進行模擬（划槳）動作。利用長椅或地板進行「划船」運動，每次進行20至30分鐘。

李嘉慧表示，民眾也可以搭配國健署設計的「居家運動新模式4招」，運用水瓶及彈力帶等簡易器材進行肌力訓練，或是利用椅子、門框或牆壁進行伸展或扶牆挺身運動，不僅能提升核心肌群力量，還能消耗大量熱量。

3.戶外活動：

趁著吃完粽子的午後，與家人或朋友一起進行戶外健走或騎自行車探險，可以到河濱公園欣賞龍舟競賽，或是選擇風景優美的健走步道，不僅能享受自然風光，還可以減去端午連假聚餐時，多餘攝取的熱量，維持健康好體態。

民眾過端午節，可以搭配國健署設計的「居家運動新模式4招」，不僅能提升核心肌群力量，還能消耗大量熱量。圖／國健署提供
民眾過端午節，可以搭配國健署設計的「居家運動新模式4招」，不僅能提升核心肌群力量，還能消耗大量熱量。圖／國健署提供

粽子 美食 運動

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