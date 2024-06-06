海山礦災40周年音樂會 主辦單位邀「礦工之子」賴清德出席

今年適逢海山、煤山及海一三大礦災40周年。由輔大社會系教授戴伯芬工作團隊、台灣人權促進會、台灣勞工陣線、猴硐礦工文史館、台北市醫師職業工會等團體共同發起「礦工的命也是命」活動，盼喚醒社會大眾對礦災的記憶，並正視倖存礦工家庭的塵肺症風險、經濟與居住問題。團隊預計在6月20日舉行紀念音樂會，並邀請「礦工之子」賴清德總統親自來看看被擠壓到底層的老礦工晚年生活。

1984年是台灣礦業黑暗年，接連發生海山、煤山、海一礦災，總共270人罹災死亡。戴伯芬指出，台灣煤層薄、且深入地底，需仰賴人工開採，1970至1985年間，礦工死亡總數1293人，每年平均發生45.7次，平均死亡人數80.8人，採出的煤炭堪稱「血煤炭」。

戴伯芬說，三大礦災原因調查報告至今未正式公布，且當時社會大眾捐助累計5億1318萬，轉給台北縣廣慈博愛基金會運用管理，期間都未曾公開徵信，之後由新北市社會局接管礦災捐款餘額1.99億餘元，放寬請領資格，現在餘款約600萬元。

她說，礦工家屬曾質疑善款流向不夠公開透明，監察院後續報告調查雖認定無虞，但當時善款委員會組成夾雜黨政單位，仍有可追查之處。

海山礦災倖存者林阿丁說，當年要申請職災補償很困難，只能靠勞保黃牛走旁門左道，還要讓黃牛抽成。新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南則說，塵肺症是隨著年齡增長變嚴重，當初領職災補償的等級太低，金額太少，不堪支應現在的生活。

周朝南說，礦業是當年台灣的護國神山，但政府對老礦工的照顧卻很少，如今礦工逐漸凋零，只剩1萬人，2020年老礦工集結第一次上街頭卻也是最後一次，大家陸續離世、年邁再也走不動，他無奈地說，當政府需要的時候，礦工日夜加班，用血汗換取國家經濟奇蹟，「現在我們需要國家照顧，國家在哪裡？」

戴伯芬說，今天的記者會有三項訴求，第一是希望經濟部地質調查及礦業管理中心公開三大礦災發生的原因，給罹難礦工家庭出事原因交代，其二是監察院重啟調查，公布5億善款用途與分配；衛福部立即清查老礦工各項需求，並以專案方式提供包括塵肺醫療照護及生活必要支持。