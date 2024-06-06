「兒少法違規揭露不一」孩童陷風險 立委：中央應出面整合

年初爆出待出養童凱凱遭保母虐死案，引發社會對兒少安全關注。依「兒少權法」規定，政府應對外公告違規行為人遭裁罰相關紀錄，但立法委員陳培瑜、林月琴指出，各縣市公告紛亂，不僅公告時間長短不一，違規事由的詳細程度也各有不同，甚至有縣市完全沒有公告專區，衛福部應該出面整合、加強管理。

「兒少權法」公告違規者姓名的規定民國92年就已納入，但林月琴表示，辦公室清查全台22縣市違反兒少法公告專區，發現各縣市開始公告的時間不同，嘉義縣早在民國100年就開始公告，台東縣則是112年才有公告；公告內容完整度是另一隱憂，如嘉義市12年只公告5件、澎湖縣6年只公告1件，連江縣甚至連公告專區都不存在，質疑違反兒少法的裁罰件數是否如此稀少？

「公告違規內容更是標準不一。」林月琴表示，台北市公告違反兒少權法行為人的姓名、身份證字號前5碼、違反兒少法詳細事由等，其他縣市如雲林縣，僅公告其違反哪一項法條，其他資訊均無揭露，家長即使可查詢到行為人姓名，也無從進行比對，「22個縣市就有22個做法，中央必須積極介入處理。」

陳培瑜指出，隨時空環境改變，數位化時代家長對於查詢兒少法違規行為人有更多期待，衛福部應設計更細緻的規範，尤其對於兒少進行不利益對待的行為人，其姓名及違規事由後，地方政府不應任意下架，讓家長查不到、孩童暴露於行為人資訊遭隱藏的風險中；司法院一審判決定讞的行為人，也應將資訊回送衛福部，公告在「CRC 聯合國兒童權利公約資訊網」。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，兒少權法共有15條文規定，違反者應公告其姓名及罰則，但目前公告資訊不僅不立於查詢，也缺乏明確的法規、命令，導致縣市消極以對，難以連結犯罪行為，時常發生行為人四處流竄、改名後「借屍還魂」繼續傷害兒少的情況，衛福部應該健全法規，明定資訊公告應包含的項目與公告期長，才能維護兒少權益。

台灣嬰幼兒家長協會理事長陳乃慧表示，違反兒少權法行為人若只公告姓名，對受害者家長而言不是遲來的正義，完整揭露違規樣態及身分證前5碼，才是政府應該還給家長的公道。

衛福部社家署副署長周道君表示，現行兒少法規定，僅授權公告行為人姓名，未來公告內容是否擴大，涉及立法問題，可透過法律修正處理；法規中有關違法者不得從事教保員等特定工作，用人機關、縣市政府是透過內部系統查詢，不會因為公告專區未刊載行為人身分證號，而讓孩童陷於風險中。

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