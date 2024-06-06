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民眾煞車造成摔傷 新指標將加重司機扣分點數

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公運處表示，8月後將調整「急煞車猛起步」及「行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人」進行加倍扣點。圖為公車示意圖。記者邱書昱／攝影
公運處表示，8月後將調整「急煞車猛起步」及「行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人」進行加倍扣點。圖為公車示意圖。記者邱書昱／攝影

國民黨北市議員詹為元日前接獲不少民眾陳情，搭乘公車時遇到緊急煞車狀況，他建議應該要從評鑑端調整進而改善狀況。北市公運處回應，已和公車業者談妥，針對「急煞車猛起步」與「行經轉彎未減速」採加倍扣點方式執行，公車業者也表示，加強司機員訓練外，也呼籲民眾車輛行進間不要走動。

搭乘公車時，是不是都曾遇過緊急煞車情況，根據公運處統計，2023年共有180件缺失案。平常搭乘公車上下班的詹小姐有感，有時準備下車時，突然來個急煞，幸好都有抓到扶桿才免於摔傷，有時雖然是小煞車，但是大力搖晃過程，搭乘感覺都在頭暈，很不舒服。

詹為元表示，近期公車摔傷問題屢見不鮮，認為最直接能約束公車業者的就是評鑑指標，特別是B7車內外安全指標尤其是「急煞車猛起步」項目扣分點數應提高，便能將車內事故減少甚至消失。

他說，畢竟搭乘綠色運輸觀念興起，公車更是許多市民出行的重要代步選擇時，市府就更有責，必須去營造一個安全友善的乘車環境，也是落實預防重於事後補救。

公運處業務稽查科長郭献文說，已向公車業者說明提案，針對「急煞車猛起步」及「行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人」兩項，從原先的扣18點調整為36點，指標占整體評鑑100分中的10分，若評鑑成績不佳，會影響核撥公車業者的補貼款，該調整計畫將於8月上路。

郭献文也說，如果駕駛有嚴重違規，要求司機員參加行車安全講習課程，目前兩項評鑑調整是依乘客舒適度和感受度，假如民眾有煞車造成摔傷等，評鑑則會放在肇事案件處理，扣分點數加重。

對此，公車業者、首都客運集團總經理李建文說，會加強「急煞車猛起步」的教育訓練，但有時路況多變，因此也呼籲乘客，在車輛行進間不要移動位置，非要移動時，要像是登山的「三點不動、一點動」概念，不能只滑手機，也要握緊扶桿，尤其是年長者，只要按下車鈴，司機員一定會到站，呼籲長輩停妥後再行走下車。

公車 北市 教育訓練

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