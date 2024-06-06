半年時間耗費3百萬顆方塊元素 桃市在麥塊造出石門水庫

石門水庫滿60周年，桃園市觀光旅遊局結合時下熱門遊戲軟體「麥塊(Minecraft)」推出線上遊園和闖關活動，利用3百多萬顆方塊元素打造石門水庫壩體風景，不僅會定期洩洪，還有因工程暫停舉行的熱氣球活動，已經拆除的2016台灣燈會猴年主燈，都能在此重溫舊景，玩家完成指定任務，還能參加實體抽獎活動。由於活動只到8月25日，桃園市長張善政呼籲玩家把握機會，線下有閒暇時間，也不妨到實境走一回。

桃園市長張善政表示，今天是工程師節，而石門水庫是國內重大工程，因此市府特別選在這天啟動活動，希望年輕朋友如果沒去過石門水庫，可以先藉由遊戲體驗，之後再找機會實際到現場走一回。

周柏吟局長指出，麥塊全球玩家超過一億名，根據麥塊伺服器每日活躍人數推估，台灣每月約有10萬人次遊玩。國際上，日本國土交通省去年11月運用麥塊向民眾展示興建中的熊本「立野水壩」，今年3月再以麥塊世界打造重現香川縣「滿濃公園」，桃園此次運麥塊推廣觀光也是創新嘗試，期待結合科技、虛擬遊戲帶給民眾不一樣體驗。

周柏吟指出，麥塊裡的石門水庫包括石門勝景、觀洪平台、坪林公園、槭林公園、大壩碼頭等美景，還有因工程關係停辦的熱氣球節，已經拆掉的2016台灣燈會猴年主燈也能在此重溫情懷，未來也會結合桃園其他熱門觀光景點繼續推廣。

民眾想在麥塊遊石門水庫必須先購買麥塊遊戲軟體，且此次活動限定PC桌機才能參與，不過獎項豐富，玩家完成水庫路跑、遊船、自行車跑酷、活魚餐廳送餐、尋寶探秘等5大闖關任務，就能獲得抽獎資格，最大獎為PS5一台，其他獎品還有石門水庫福華渡假飯店高級雙人房住宿券 、AirPods Pro 2、小人國主題樂園門票等。