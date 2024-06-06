快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

半年時間耗費3百萬顆方塊元素 桃市在麥塊造出石門水庫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景。圖／桃園市觀光旅遊局提供

石門水庫滿60周年，桃園市觀光旅遊局結合時下熱門遊戲軟體「麥塊(Minecraft)」推出線上遊園和闖關活動，利用3百多萬顆方塊元素打造石門水庫壩體風景，不僅會定期洩洪，還有因工程暫停舉行的熱氣球活動，已經拆除的2016台灣燈會猴年主燈，都能在此重溫舊景，玩家完成指定任務，還能參加實體抽獎活動。由於活動只到8月25日，桃園市長張善政呼籲玩家把握機會，線下有閒暇時間，也不妨到實境走一回。

桃園市長張善政表示，今天是工程師節，而石門水庫是國內重大工程，因此市府特別選在這天啟動活動，希望年輕朋友如果沒去過石門水庫，可以先藉由遊戲體驗，之後再找機會實際到現場走一回。

周柏吟局長指出，麥塊全球玩家超過一億名，根據麥塊伺服器每日活躍人數推估，台灣每月約有10萬人次遊玩。國際上，日本國土交通省去年11月運用麥塊向民眾展示興建中的熊本「立野水壩」，今年3月再以麥塊世界打造重現香川縣「滿濃公園」，桃園此次運麥塊推廣觀光也是創新嘗試，期待結合科技、虛擬遊戲帶給民眾不一樣體驗。

周柏吟指出，麥塊裡的石門水庫包括石門勝景、觀洪平台、坪林公園、槭林公園、大壩碼頭等美景，還有因工程關係停辦的熱氣球節，已經拆掉的2016台灣燈會猴年主燈也能在此重溫情懷，未來也會結合桃園其他熱門觀光景點繼續推廣。

民眾想在麥塊遊石門水庫必須先購買麥塊遊戲軟體，且此次活動限定PC桌機才能參與，不過獎項豐富，玩家完成水庫路跑、遊船、自行車跑酷、活魚餐廳送餐、尋寶探秘等5大闖關任務，就能獲得抽獎資格，最大獎為PS5一台，其他獎品還有石門水庫福華渡假飯店高級雙人房住宿券 、AirPods Pro 2、小人國主題樂園門票等。

另外，一般民眾若無麥塊遊戲軟體，也可下載「遊桃園」APP，透過「大龍門尋寶趣」打卡活動獲得抽獎資格，同樣有機會把大獎抱回家，詳情可上桃園觀光導覽網（http://travel.tycg.gov.tw/）查詢。

桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景，現在參加闖關還能參加抽獎。記者陳俊智／攝影
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景，現在參加闖關還能參加抽獎。記者陳俊智／攝影
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景，現在參加闖關還能參加抽獎。記者陳俊智／攝影
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景，現在參加闖關還能參加抽獎。記者陳俊智／攝影
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景。記者陳俊智／攝影
桃園市政府觀光旅遊局慶祝石門水庫60周年，推出麥塊遊石門水庫活動，半年時間耗費3百多萬顆方塊元素在遊戲內打造虛擬場景。記者陳俊智／攝影

台灣燈會 石門水庫

延伸閱讀

跳電頻繁恐衝擊AI產業 張善政盼強化桃園供電韌性

輝達將再設研發中心 張善政喊話全力爭取：桃園有5大優勢

桃園龍潭龍元宮建廟200年 系列活動一路玩到年底

陸中止134項ECFA關稅減讓 張善政：繼環台軍演又一例子

相關新聞

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵...

90歲阿公腦中風進ICU…兒子們「冷漠無言」 醫曝真相惹鼻酸

一位九十多歲的阿公因腦中風被送進了加護病房，當醫師在說明病患狀況時，家屬們卻反應冷淡，讓人以為來醫院只是虛應故事，做做樣子而已。真相曝光，才知病患家屬「無言的冷漠」其實是有原因的。

「兒少法違規揭露不一」孩童陷風險 立委：中央應出面整合

年初爆出待出養童凱凱遭保母虐死案，引發社會對兒少安全關注。依「兒少權法」規定，政府應對外公告違規行為人遭裁罰相關紀錄，但...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

一顆粽子熱量高達600大卡！國健署3招健康過端午

端午節將至，家家戶戶必吃「肉粽」，不過一顆小肉粽熱量就相當高。一顆200公克的肉粽，熱量就約達500至600大卡，一名體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。