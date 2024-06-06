90歲阿公腦中風進ICU…兒子們「冷漠無言」 醫曝真相惹鼻酸

一位九十多歲的阿公因腦中風被送進了加護病房，當醫師在說明病患狀況時，家屬們卻反應冷淡，讓人以為來醫院只是虛應故事，做做樣子而已。真相曝光，才知病患家屬「無言的冷漠」其實是有原因的。

醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文分享自己的醫病故事寫道，一位九十多歲的阿公因為腦中風接受手術後，轉加護病房治療，當他準備向病患家屬解說時，發現病床旁只有一位阿公的女兒在場，問有沒有其他家屬來，希望能一起聽解說，避免「轉達」造成誤解。

隨後有三位男性進了病房，阿公的女兒也分別介紹身分，兩位較年長的是她的兄長，另一位年輕的男生是其中一名兄長的兒子、阿公的孫子，但三名男性都沒有出聲，陳志金雖然覺得奇怪，但也不以為意。

於是，陳志金就拿著病情解說單開始說明阿公的情況，同時也一邊觀察每一位家屬的反應。解說過程中，三位男性都沒有什麼回應，連點頭示意都沒有，只有阿公的女兒偶爾指一下阿公的孫子問，「你有聽懂陳醫師說的厚？」

阿公女兒的舉動，讓陳志金以為是不是自己解說的太艱深，讓他們聽不懂，所以也不知要怎麼提問。於是，他就把病情解說單拿到阿公孫子的旁邊，照著單子上寫的，一項一項說明，希望阿公的孫子回去後可以正確的轉述給其他家屬了解。

陳志金表示，這時神奇的事情發生了！阿公的孫子開始比手畫腳，似乎是用手語將他說的話釋譯給兩位長輩「看」，兩名年長的男性終於有了反應，開始會時不時的點點頭。

陳志金詢問阿公的女兒「兩位阿公是重聽嗎？」，阿公女兒說：「不是，他們是天生聾啞，我的兄弟大部分都是。」陳志金於是調整解說方式，每說完一句，就停下等孫子「手譯」完成，再繼續說明，但仍發現孫子還是一直盯著病情解說單看，阿公的女兒才補充說：「他也是天生聾啞，但是他識字」。

陳志金整個恍然大悟，才明白孫子只能依單子上寫的手譯，沒寫的、用說的，因為聽不到，可能就無法翻譯了。他猜想孫子可能會讀唇語吧，於是脫下口罩，臉朝向孫子說話，病人的孩子一看到他這樣做，終於露出微笑，向他點頭示意。

陳志金表示，在病情說明告一段落後，他才突然想起神經科醫師當天早上曾說：「阿公的幾個兒子態度都很『冷漠』，在急診室的時候，不管跟他們說什麼，都得不到回應。」這時才知，原來「無言的冷漠」是有原因的，只要稍微用點心，即使「語言不通」還是能看見病人或家屬真正的需求。