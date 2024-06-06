影／民團呼籲正視倖存礦工家庭 要求公布四十年前礦災真相
輔大社會系教授戴伯芬、台灣勞工陣線秘書長孫友聯、海山礦工林阿丁、猴硐礦工文史館周朝南、台北醫師職業工會醫師黃茵婕、台灣人權促進會秘書長余宜家，上午在台大校友會舉行「礦工的命也是命」記者會，期待希望喚醒社會大眾對於礦災的記憶，正視倖存礦工家庭的塵肺病風險、經濟、居住等問題，並協助他們提升經濟、文化與健康福祉。
戴伯芬表示，1984年是台灣礦業黑暗年。6月20日海山礦災，死亡74人；7月10日煤山礦災，死亡103人；12月5日海一礦災死亡93人，製造出無數，破碎的礦工家庭。對礦工及家 人而言，卻是一連串中年轉業、流散失所及塵肺病程的開始。
戴伯芬統計後指三大礦災累計270條人命，但政府依然無動於衷。1985年6月19日海一煤礦再度發生礦災，造成7人死亡，12人輕重傷。三大煤礦的礦災原因調查報告至今尚未正式公布，其中另遺憾的是海一礦災的倖存者周宗魯被疑為共謀，遭法務部調查，結果不了了之，令罹難家屬情何以堪。
戴伯芬表示，1984年的三大礦災，總計募得5億1,318萬，轉給剛成立不到一個月的財團法人台北縣廣慈博愛基金會運用管理，其間一直未曾公開徵信。因此提出三大訴求，首先要求經濟部地質調查及礦業管理中心公開三大礦災發生的原因，給罹難礦工家庭出事原因交待。第二要求監察院重啟調查，公開五億善款、用途與分配，讓捐款的社會大眾了解他們愛心捐款的流向。最後對於老礦工之各項需求進行清查，並以專案方式提供包括塵肺醫療照護及生活之必要支持，照顧礦工餘生。
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