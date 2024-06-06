護理人力持續流失！衛福部挨批美化護病比數字、造成基層對立

新冠疫後護理人力缺口擴大，導致醫院關床潮頻傳，病人治療被迫延後。台大醫院、成大醫院2大工會今指出，護理離職現在仍是進行式，衛福部年初雖啟動護理人力整備計畫，內容卻相當扭曲，只給予夜班獎勵津貼，加劇醫院內部排班、分工難度，更導致白班級特殊單位護理人員心生怨懟，不良政策已造成「勞勞相爭」。

衛福部長邱泰源昨在立法院表示，將就關床議題找「護理高層」討論解方。時代力量黨主席、前立委王婉諭表示，面對護理流失問題，衛福部應傾聽基層聲音，讓護理工會參與相關討論；目前獎勵金只發給夜班護理人員，已導致同工不同酬、勞勞相爭、醫院排班不易等問題，衛福部應該正視基層人員訴求，從根本解決護理流失的問題，而不是草率提出方案。

立法委員洪孟楷說，護理缺工已是現實，自己選區醫院也出現關床潮，這不僅反應護理勞動力並未改善，更會影響民眾就醫權利，衛福部卻在第一時間急於辯解，反問「關床的有哪些醫院」，後才在媒體報導的壓力下，改口說會找高層討論解方。

洪孟凱表示，衛福部公告的三班護病比是「全院」平均數字，無法反應院內各病房護理人力配置情形，要求衛福部應以「病房」為基礎公告護病比，避免高低病房互相稀釋，導致數據失真、無法解決護理血汗處境，「衛福部不該美化數字、粉飾太平，這對醫療改善並沒有幫助。」

成大醫院企業工會理事長、血液透析室護理師蔡婷婷表示，該院護理師離職率仍在提升，院方雖修正招聘條件，但整體護理勞動、薪資環境沒有改變，很難留住人才；只補貼夜班護理師的作法，也讓第一線護理人員心生不滿，衛福部1月底承諾白班繁重工作加給是爭取目標，但過了半年至今石沈大海。

蔡婷婷表示，衛福部已在6月初將各醫院三班護病比公告上網，但公告內容中成大醫院的三班護病比數字，與基層實際狀況存在落差，既然衛福部已明定各醫院護病比、離職率及空床率作為政策評估指標，作為主管機關應確保數據真實可信，否則看似「幸福」的數字，實際上卻缺乏透明，導致臨床工作負荷不均，影響醫療品質。