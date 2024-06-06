護理人力持續流失！衛福部挨批美化護病比數字、造成基層對立
新冠疫後護理人力缺口擴大，導致醫院關床潮頻傳，病人治療被迫延後。台大醫院、成大醫院2大工會今指出，護理離職現在仍是進行式，衛福部年初雖啟動護理人力整備計畫，內容卻相當扭曲，只給予夜班獎勵津貼，加劇醫院內部排班、分工難度，更導致白班級特殊單位護理人員心生怨懟，不良政策已造成「勞勞相爭」。
衛福部長邱泰源昨在立法院表示，將就關床議題找「護理高層」討論解方。時代力量黨主席、前立委王婉諭表示，面對護理流失問題，衛福部應傾聽基層聲音，讓護理工會參與相關討論；目前獎勵金只發給夜班護理人員，已導致同工不同酬、勞勞相爭、醫院排班不易等問題，衛福部應該正視基層人員訴求，從根本解決護理流失的問題，而不是草率提出方案。
立法委員洪孟楷說，護理缺工已是現實，自己選區醫院也出現關床潮，這不僅反應護理勞動力並未改善，更會影響民眾就醫權利，衛福部卻在第一時間急於辯解，反問「關床的有哪些醫院」，後才在媒體報導的壓力下，改口說會找高層討論解方。
洪孟凱表示，衛福部公告的三班護病比是「全院」平均數字，無法反應院內各病房護理人力配置情形，要求衛福部應以「病房」為基礎公告護病比，避免高低病房互相稀釋，導致數據失真、無法解決護理血汗處境，「衛福部不該美化數字、粉飾太平，這對醫療改善並沒有幫助。」
成大醫院企業工會理事長、血液透析室護理師蔡婷婷表示，該院護理師離職率仍在提升，院方雖修正招聘條件，但整體護理勞動、薪資環境沒有改變，很難留住人才；只補貼夜班護理師的作法，也讓第一線護理人員心生不滿，衛福部1月底承諾白班繁重工作加給是爭取目標，但過了半年至今石沈大海。
蔡婷婷表示，衛福部已在6月初將各醫院三班護病比公告上網，但公告內容中成大醫院的三班護病比數字，與基層實際狀況存在落差，既然衛福部已明定各醫院護病比、離職率及空床率作為政策評估指標，作為主管機關應確保數據真實可信，否則看似「幸福」的數字，實際上卻缺乏透明，導致臨床工作負荷不均，影響醫療品質。
台大醫院企業工會理事長、加護病房護理師楊心慧表示，照護司去年編列40億元獎勵金，卻未提到其中分為不同區塊，27億用於急性病房夜班獎勵，13億是其他單位，正式施行後基層才發現加護病房在內的特殊單位無法領取明確獎勵金額，呼籲政府與基層建立定期、有效的協商機制，確保資訊暢通、納入基層意見。
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