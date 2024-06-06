自體幹細胞治療退化性關節炎 屏基醫院完成首例治療

再生醫療法4日立院三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，屏東基督教醫院超前部署，骨科主任李心白去年就通過衛生福利部審查，取得執行自體脂肪幹細胞移植治療資格，去年3月與生技醫藥公司合作，依特管辦法施行退化性關節炎幹細胞治療，讓病人重拾行動自由和生活品質。

再生醫學是利用細胞再生的能力，修補受損組織、器官的醫療技術，從事美髮業的56歲陳姓女子，16歲起當學徒，每天站立工作超過8小時，3年前開始出現膝蓋疼痛的症狀，試過針灸、吃保健食品等方法，成效甚微，每每久站後膝關節就會疼痛加劇、關節僵硬無法正常工作；去年到屏基骨科就醫，經查發現有退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，李心白建議以自體脂肪幹細胞移植治療。

李心白說，退化性膝關節炎初期治療多以復健、口服消炎止痛藥、關節內施打消炎止痛藥、玻尿酸或是血小板濃縮液來舒緩病人的疼痛，若進展到疾病後期，就可能要考慮置換人工關節；由此可見，在人工關節置換手術前，大部分治療僅是減緩病人不適症狀。

他說，自體脂肪幹細胞移植治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，目前僅有通過衛福部審查核可的醫院及醫師可以施行，它是種具有多向分化潛能的細胞，用來治療退化性關節炎的優點是安全性高，因使用的是病人自己細胞，不會有排斥風險。

他說，先利用微創手術採集少許患者自己的脂肪組織，將脂肪組織送到取得認證的實驗室進行細胞分離，其中的幹細胞經培養及活化，再注射回病人的膝關節內，這種治療方式可以促進關節軟骨的再生和修復，減少炎症及疼痛感，恢復關節功能。

陳姓女子坦言術前沒聽說過幹細胞治療，有些擔心，經過醫師說明後決定接受新療法，成為屏東第一例依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法進行自體脂肪幹細胞移植治療的患者；接受脂肪幹細胞治療半年後，雙膝關節不再疼痛和僵硬，可以正常走路和上下樓梯，久站也不會感到不適，這幾天還參加旅行團去旅遊，不擔心會跟不上行程。