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假的！台水公司提醒民眾警惕詐騙 詳閱「催繳簡訊」內容避免上當

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台水公司六區處今天發布正確催繳簡訊畫面，提醒民眾注意詐騙。記者周宗禎／翻攝
台水公司六區處今天發布正確催繳簡訊畫面，提醒民眾注意詐騙。記者周宗禎／翻攝

台南市連日有許多民眾收到「自來水公司催繳水費」簡訊，因為認為沒欠繳、點選所附連結申訴遭詐騙。台水公司六區處今天發布正確催繳畫面、提醒民眾注意。六區處表示，近期有詐騙集團假冒自來水公司名義發送催繳簡訊，誘使民眾點擊所附超連結到惡意網站騙取信用卡、個資等資訊詐騙。

台水六區處指出，水公司發送的「催繳簡訊」不會提供任何「短網址」連結如tawan.posigs.sbs、https://bit.ly/3yKbUrH等，呼籲民眾若收到任何可疑簡訊 或陌生、+63等國際碼電話，務必提高警覺，請打客服專線1910小心求證，勿點選連結上當受騙。

六區處副處長葉清華表示，台水今年已使用政府專屬簡訊發送短碼"111"，發送「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，請民眾先認明「111」，收到可疑簡訊可向台水公司1910客服專線或165反詐騙專線求證。若不慎上當遭詐，立即打165專線，24小時內到警局報案，可及時攔阻受騙款項。

水公司 短網址 詐騙集團

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