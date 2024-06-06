大雨還沒完…梅雨鋒擺動到下周三之後 專家估這兩天出梅

目前仍是梅雨季，今天天氣不穩定。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面仍在向北調整的過程，台灣北方海面也存在一個較弱的低氣壓系統，因此台灣還是位在不穩定的低壓環境內，持續會有雲層發展，再順著中層西風通過台灣。

他說，天氣型態還是很類似華南雲雨區影響的類型，不過，今天鋒面的位置更為往北，鋒面東端在台灣海峽上空也開始誘發一些具有對流性質的雲層出現。

吳聖宇表示，整體預報來看，台灣上空的降雨應該都還不會太強，雲嘉以南地區需要留意一下外海對流雲層發展的動態，其他各地也普遍會有短暫陣雨機會。這種雲多雲厚的天氣型態，溫度不會太高，但濕度偏高，體感比較不舒適。

明天鋒面會更往北調整到大陸華南內部，台灣附近風向開始轉變為偏南風，吳聖宇表示，水氣還是較多，不過降雨的型態會有些改變，迎風面地區轉變為中部以南，每當海面上或是近岸處有些雲層發展移入、通過的時候就會出現短暫陣雨的現象，如果帶有對流發展的成分那就會有些雷雨的機會。

吳聖宇表示，明天白天配合熱力作用，以及大氣不穩定度較高的環境，各地山區普遍會有熱對流展帶來雷雨的機會，而且有可能出現較大雨勢的機會。到了晚間熱對流減弱，又會轉變為迎風面中部以南地區有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

氣溫部分，吳聖宇表示，由於風向轉變，各地明天的溫度會升高起來，尤其南部地區高溫可能來到32-33度或以上，中北部、東半部也有機會來到30度或以上，會變得更加悶熱不舒服一些。

周六開始端午節連續假期，吳聖宇表示，鋒面大致會停留在大陸華南，往東延伸到台灣北方海面，直接南下到台灣附近的機會不高。但是鋒面前方的偏南到西南風仍然會很明顯，因此水氣持續偏多。

降雨的型態仍將分成兩部分，吳聖宇表示，一部分是迎風面中部以南地區，一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其夜晚、清晨配合海陸風次環流，中南部沿岸地區容易有雲層發展，天氣不穩定。

吳聖宇表示，另一部分就是白天配合熱力作用，島上各地山區發展的熱對流雷雨，熱對流發展之後會比較往北、東北方向擴展，因此北部、東半部還有各地山區受影響較大。熱對流發展旺盛的時候有機會出現局部較大雨勢。

溫度方面，吳聖宇表示，持續偏高、悶熱、不舒適，尤其是沒有下雨的時候，各地高溫普遍有機會來到30度以上。

鋒面在台灣北方擺動的情況，吳聖宇表示，應該會延續到下周三之後，如果沒有太大變化的話，西南風影響的天氣型態也會延續下去。

他說，而且下周後期，隨著南邊太平洋高壓向西向北擴張伸展，台灣附近逐漸來到高壓邊緣，有可能讓西南風更強一些，注意中南部迎風面的降雨是不是會變得更多。也因為西南風更強，鋒面要直接下到台灣的機會也跟著減小，頂多是比較靠近，但是要直接來到台灣上空的可能性並不大。