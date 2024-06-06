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基隆山崩加端午節 石門人潮恐爆量北海岸加強交通疏導

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供
萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供

基隆台二線北寧路潮境公園入口處山壁發生山崩，預計11日通車，警方預估可能有不少遊客轉往北海岸遊遊，預計旅遊人潮可能會增加，尤其石門地區肉粽名店等地點預期將吸引大量人潮前往，端午節3天連假，金山警加強易壅塞路段交通疏導，並提出替代道路請駕駛人注意。

金山警分局表示，預估北部返鄉旅客將於7日下午5點後陸續南下，通往國道各交流道之主要平面道路也將隨之湧現車潮，而各觀光景點周邊道路預計於連假期間也將湧入大量人、車潮，易造成交通壅塞情形，因基隆山崩，往東北角風景區要改道，可能有不少遊客轉往北海岸。

金山警分局為疏導遊客車潮規畫交通疏導勤務，重要路段及路口將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢。

萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，建議用路人可行駛以下替代道路：

一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，避開金山市區車流。

三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，避開行經金山市區道路。

金山警分局表示，根據往年經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾規畫行程時可避開尖峰時段並改道行駛走替代道路，避免回堵於車陣中。

端午節石門往年都會湧入民眾大排長龍買肉粽，評估野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大量人潮前往，請駕駛人勿於道路紅線違規停車及並排停車，保持道路暢通，警方會加強管制、巡查。

萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供
萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供
萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供
萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛替代道路。圖／金山警分局提供

基隆 石門 端午節 金山

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