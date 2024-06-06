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傳首例人類感染禽流感H5N2！疾管署提升墨西哥旅遊警戒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
因應墨西哥出現首例人類感染H5N2，疾管署提升當地旅遊疫情警戒。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
因應墨西哥出現首例人類感染H5N2，疾管署提升當地旅遊疫情警戒。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

墨西哥發現全球首例H5N2人類感染，並在4月25日死亡。我疾管署發言人曾淑慧表示，資訊現在不是很多，仍待更多觀察資料，但已經在6月3日已經提升墨西哥旅遊警戒至第一級「注意」。

世界衛生組織（WHO）公布墨西哥5月23日新增通報1例人類感染H5N2病例，為59歲男性攤販，具慢性病史，4月17日發病，出現發燒、噁心、腹瀉及呼吸困難等症狀，4月24日住院採檢，4月25日死亡，5月8日及5月20日複驗確診為H5N2，病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性。本案為全球首例H5N2人類感染病例。WHO評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測。

新光醫院感染科醫師醫師黃建賢表示，以前就有養雞場人員身上檢驗到H5N1的抗體，禽流感的跨物種感染並非首次，此次事件代表H5N2可以跨物種感染，此次事件關注重點並非是否會感染人類，而是傳染力高不高。跨物種傳染通常疾病嚴重度較高、死亡率也較高，但是如果傳染力也高的話，恐怕就會變成像新冠肺炎一樣，造成全球7億人的感染。

黃建賢說，如果傳染力不高，僅是偶發事件，如果可以嚴格處理接觸者的話，該病毒株就不會再傳播。然而，此次事件感染源尚不明朗，若是病毒原先宿主為禽鳥或是動物已經跑掉，病毒就有可能散步到其他地區。

中國附醫副院長黃高彬指出，此為全球首例，代表H5N2病毒演化，開始適應人類，但是個案少對我國威脅不大，並且墨西哥距離我國遙遠，並不會有候鳥經過。後續仍要等世界衛生組織更多調查結果出爐，才可做更多判斷。

H5N2 墨西哥 醫師

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