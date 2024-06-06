〈綠獎講座〉如何進行日常生態觀察 黃一峯至文華高中分享

第九屆綠獎徵件活動於4/22世界地球日正式啟動，其中專為學生們設置的「青少年環境行動獎」，特別邀請台灣的生態保育專家走入校園與學子們互動，為年輕世代紮下環境生態的正確觀念。

第三場校園講座於6/5世界環境日假台中文華高中舉辦。「自然野趣NATURE FUN生態教育工作室」創辦人暨課程總監黃一峯，以〈我們的動物鄰居－發現家門外的自然野趣〉為題，向同學們分享如何觀察、發現鄰近於我們身邊的野生動物及鳥類。

精通攝影、繪畫、寫作與藝術設計的黃一峯，曾創下個人四度獲頒金鼎獎的紀錄。他提到，隨著科技進步與生態環境的變化，野生動物與人類共處的方式也在不斷演變，如鳥類會築巢在都市的行道樹上，或寄居於屋簷下方。

黃一峯擁有一雙善於發現自然野趣的眼睛，並透過創作讓更多人認識大自然。

黃一峯展示了鳳頭蒼鷹、樺斑蝶、白鼻心等影像片段，都是走出家門即可見到的生態物種，他提醒同學只要用心觀察，便能在平凡無奇的環境中看見豐富多元的生物與我們共存。

他也鼓勵同學可以用手機隨手拍攝身邊這些豐富且美麗的生態，透過紀錄更好地了解動物的習性，才知道如何保護牠們的棲息地，以維持環境的生物多樣性。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。透過綠獎，聯華電子期望激勵社會各界對環境問題的關注，並促進更多創新解決方案的出現，共同為地球的未來貢獻心力。

第九屆綠獎徵件活動從4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然環境生態有興趣的學生們以及新創團隊踴躍參加。

熱烈邀請關注環保議題的你共襄盛舉，與綠獎一起守護生態環境

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