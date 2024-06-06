中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年5月底公布調查報告，立法委員黃健豪今質疑，報告至今未出爐，台中市政府行政處分跟賠償無法處理。運安會主委林信得表示，目前仍在等被調查單位陳述意見，6月底前一定會出爐。

台中捷運今年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，運安會去年底發布事實資料報告，內容提到事故當天12點27分03秒塔式起重機桁架即侵入軌道，中間間隔43秒，列車仍於27分46秒以時速以43.7公里撞上桁架，完整調查報告草案原預計今年5月完成。

黃健豪今於立法院交通委員會質詢表示，去年5月發生的中捷事故至今已滿1年，運安會先前表示調查報告5月底一定會出爐，但至今報告還沒出來，台中市政府無法進行行政處分及賠償事宜。

林信得指出，目前仍在等被調查單位陳述意見，包括台中市政府、捷運局及私人公司等，最後送進來的期限是6月14日，因此調查報告最晚6月底一定會出來。