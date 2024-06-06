端節連假國道0至5時暫停收費 高乘載、避塞車時段一次看

下周一就是端午節，端午連假自6日至10日共3天，交通部今天提出交通疏運計畫。端午節國道建議使用時段，周六走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發，若走國道5號往南，則建議民眾上午5時前或下午5時後出發。

另外，高鐵在端午節疏運期間預計加開112班次列車，截至6月4日，目前訂票率約67.8％，台鐵也全線加開各級列車，截至6月3日，整體訂票率48.17％。

交通部今天在行政院會報告「端午節交通疏運計畫」，今年端午節連假自6月8日至6月10日止，計有3天；疏運期間自年6月7日至年6月11日止，共5天；端午連假前兩日平均訂房率也出爐，目前基隆市、台北市、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣均達5成以上；各縣市在前2日訂房率最高，苗栗縣、澎湖縣、連江縣已達6成。

交通疏運部分，交通部指出，國道將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，及連假期間每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間國道壅塞情形，交通部也提出國道端午節建議使用時段，若民眾要使用西部國道，建議至周六南向的民眾，可於上午6時前或中午12時以後出發；周日至下周一從南部地區北返的民眾建議上午9時前出發，從中部地區北返者可於中午12時前出發。

使用國道5號的民眾，交通部建議周六至周日南向可於上午5時前或下午5時以後出發，若於周日至下週一北返，建議上午9時前出發；端午節連假期間，國道客運將提供票價及轉乘優惠，預估東、西部國道客運將達日均13.7萬人次，預計開行7079班次、提供24.3個車位。

雙鐵部分，高鐵共加開461班次列車，總計5天提供881班次，預估周一當天運量最高，截至6月4日，目前訂票率約67.8％；台鐵在疏運期間全線加開各級列車總計106列次，總計開4791列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、西線半直達對號列車，及區間快車等，截至6月3日，整體訂票率48.17％。

航空部分，預計端午期間提供1300架次、11萬2355座位，其中離島管制航線計1118架次，10萬5225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，疏運期間，台灣本島與離島間9條航線，規劃1129航次，提供24萬3710人次運能的運能；另金馬小三通於疏運期間提3萬3140人次運能。