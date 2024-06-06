快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端節連假國道0至5時暫停收費 高乘載、避塞車時段一次看

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
端午節將至，交通部6日提出國道連假期間建議使用時段。圖／交通部提供
端午節將至，交通部6日提出國道連假期間建議使用時段。圖／交通部提供

下周一就是端午節，端午連假自6日至10日共3天，交通部今天提出交通疏運計畫。端午節國道建議使用時段，周六走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發，若走國道5號往南，則建議民眾上午5時前或下午5時後出發。

另外，高鐵在端午節疏運期間預計加開112班次列車，截至6月4日，目前訂票率約67.8％，台鐵也全線加開各級列車，截至6月3日，整體訂票率48.17％。

交通部今天在行政院會報告「端午節交通疏運計畫」，今年端午節連假自6月8日至6月10日止，計有3天；疏運期間自年6月7日至年6月11日止，共5天；端午連假前兩日平均訂房率也出爐，目前基隆市、台北市、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣均達5成以上；各縣市在前2日訂房率最高，苗栗縣、澎湖縣、連江縣已達6成。

交通疏運部分，交通部指出，國道將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，及連假期間每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間國道壅塞情形，交通部也提出國道端午節建議使用時段，若民眾要使用西部國道，建議至周六南向的民眾，可於上午6時前或中午12時以後出發；周日至下周一從南部地區北返的民眾建議上午9時前出發，從中部地區北返者可於中午12時前出發。

使用國道5號的民眾，交通部建議周六至周日南向可於上午5時前或下午5時以後出發，若於周日至下週一北返，建議上午9時前出發；端午節連假期間，國道客運將提供票價及轉乘優惠，預估東、西部國道客運將達日均13.7萬人次，預計開行7079班次、提供24.3個車位。

雙鐵部分，高鐵共加開461班次列車，總計5天提供881班次，預估周一當天運量最高，截至6月4日，目前訂票率約67.8％；台鐵在疏運期間全線加開各級列車總計106列次，總計開4791列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、西線半直達對號列車，及區間快車等，截至6月3日，整體訂票率48.17％。

航空部分，預計端午期間提供1300架次、11萬2355座位，其中離島管制航線計1118架次，10萬5225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，疏運期間，台灣本島與離島間9條航線，規劃1129航次，提供24萬3710人次運能的運能；另金馬小三通於疏運期間提3萬3140人次運能。

國道客運 端午節

延伸閱讀

因應端午節3天年假 國道疏運3措施看這裡

端午連假接近 國道未讓事故處理車可罰3600元、吊銷駕照

端午節九毒日禁忌多！不能愛愛、別送「整串粽子」會煞到

端午節發錢了！端午禮金各縣市領取資格及對象一覽表

相關新聞

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

自體幹細胞治療退化性關節炎 屏基醫院完成首例治療

再生醫療法4日立院三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，屏東基督教醫院超前部署，骨...

假的！台水公司提醒民眾警惕詐騙 詳閱「催繳簡訊」內容避免上當

台南市連日有許多民眾收到「自來水公司催繳水費」簡訊，因為認為沒欠繳、點選所附連結申訴遭詐騙。台水公司六區處今天發布正確催...

大雨還沒完…梅雨鋒擺動到下周三之後 專家估這兩天出梅

目前仍是梅雨季，今天天氣不穩定。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面仍在向北調整的過程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。