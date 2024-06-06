因應端午節3天年假 國道疏運3措施看這裡

端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，預計各國道路線會湧現大量車流。為維持國道順暢，國道警提醒民眾，高速公路局將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等疏運措施，建議民眾可透過1968APP、高速公路局網站查詢管制措施、即時路況，提前改行替代道路，避開壅塞路段。

國道公路警察局表示，今年6月8日至6月10日3天端午連續假期即將到來，預期國道路段將湧現大量車潮，除派員於重點路段、匝道協助交控外，針對國道5號擁塞路段，派員加強沿線交流道實施嚴格匝道儀控，同時協調高速公路局於國道5號加派6組拖救車輛，以因應事故發生，維持雪山隧道通行。

另外，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項疏運措施，建議民眾開車上國道之前，可使用手機查看1968APP或上高速公路局網站，以了解管制措施與即時路況，提前改道避開壅塞路段。

國道警提醒用路人，近來發生多起停放路肩車輛被撞擊事故，提醒民眾，車輛行駛途中，因機件故障或其他緊急情況致無法繼行，先保持冷靜切勿警慌，旋即打開危險警示燈，注意後行車輛狀態及距離，順勢將車輛滑離至路幅較寬的安全處所，並在車後方100公尺處，豎立故障標誌，人員站立護欄外面或車輛下游安全位置，再以1968 APP請求救援服務，避免二次事故。