快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應端午節3天年假 國道疏運3措施看這裡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝

端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，預計各國道路線會湧現大量車流。為維持國道順暢，國道警提醒民眾，高速公路局將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等疏運措施，建議民眾可透過1968APP、高速公路局網站查詢管制措施、即時路況，提前改行替代道路，避開壅塞路段。

國道公路警察局表示，今年6月8日至6月10日3天端午連續假期即將到來，預期國道路段將湧現大量車潮，除派員於重點路段、匝道協助交控外，針對國道5號擁塞路段，派員加強沿線交流道實施嚴格匝道儀控，同時協調高速公路局於國道5號加派6組拖救車輛，以因應事故發生，維持雪山隧道通行。

另外，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項疏運措施，建議民眾開車上國道之前，可使用手機查看1968APP或上高速公路局網站，以了解管制措施與即時路況，提前改道避開壅塞路段。

國道警提醒用路人，近來發生多起停放路肩車輛被撞擊事故，提醒民眾，車輛行駛途中，因機件故障或其他緊急情況致無法繼行，先保持冷靜切勿警慌，旋即打開危險警示燈，注意後行車輛狀態及距離，順勢將車輛滑離至路幅較寬的安全處所，並在車後方100公尺處，豎立故障標誌，人員站立護欄外面或車輛下游安全位置，再以1968 APP請求救援服務，避免二次事故。

最後提醒用路人，高速公路內側車道為超車道，非超車勿持續佔用內側車道，於服務區內應減速慢行，並禮讓行人優先通過，以免不慎違法受罰。

端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝
端午節三天連續假期於本周六（8日）開始，高公局將實施3項交通疏導措施，用路人可透過1968APP或上高速公路局網站查詢，避開雍塞路段。記者曾伯愷／翻攝

國道 高乘載管制 高速公路

延伸閱讀

端午節九毒日禁忌多！不能愛愛、別送「整串粽子」會煞到

端午節發錢了！端午禮金各縣市領取資格及對象一覽表

粽子是端午節「熱量炸彈」 營養師揭6大食材挑選重點

高鐵首個車站美食街亮相 一風堂、日式泡芙進駐左營站

相關新聞

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

自體幹細胞治療退化性關節炎 屏基醫院完成首例治療

再生醫療法4日立院三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，屏東基督教醫院超前部署，骨...

假的！台水公司提醒民眾警惕詐騙 詳閱「催繳簡訊」內容避免上當

台南市連日有許多民眾收到「自來水公司催繳水費」簡訊，因為認為沒欠繳、點選所附連結申訴遭詐騙。台水公司六區處今天發布正確催...

大雨還沒完…梅雨鋒擺動到下周三之後 專家估這兩天出梅

目前仍是梅雨季，今天天氣不穩定。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面仍在向北調整的過程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。