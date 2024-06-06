KKday買機票送住宿、體驗 振興花蓮觀光每人1781元起

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

2024-06-06 07:58