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KKday買機票送住宿、體驗 振興花蓮觀光每人1781元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
KKday同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價，熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起。圖／KKday提供
KKday同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價，熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起。圖／KKday提供

為振興花東觀光，旅遊電商平台KKday攜手立榮航空，即日起至9月30日推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動，購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，每人售價1781元起，此外，花蓮在地旅遊優惠還可賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價、水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起

KKday表示，立榮航空松山至花蓮班機於周四到周日期間每天2班，針對「飛趣花蓮FUN暑假」住宿方案，主打坐落於花蓮縣光復鄉的「台糖花蓮旅館」，擁有濃厚的日式風格，鄰近馬太鞍休閒農業區、瑞穗牧場、金針花海等景點，也可選擇位於花蓮市中心的「鮪魚家族飯店」，搭配機票每人1781元。

另外，一日遊方案推薦搭配「花蓮緃谷一日遊」、「花蓮微山海一日遊」，可遊覽鯉魚潭、光復糖廠、石梯坪、北回歸線、瑞穗牧場等知名景點，或是選擇「花蓮一日包車」，自行安排景點及停留時間。

KKday指出，體驗類型商品推薦親子行程「賞鯨船」、「抓溪蝦」、「馬拉桑獵人學校體驗」，喜愛戶外活動可選擇「清水斷崖獨木舟SUP」、「溯溪冒險」等體驗；若想要自駕遊花蓮，買機票即贈花蓮租車2日，每人都只要1781元。另外，以上體驗行程同步推出第二人半價優惠，每人最低售價280元起。

景點 機票 花蓮

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