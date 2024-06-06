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和美昨晚規模3.7地震和彰化斷層有關？ 氣象署要進一步探討

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨晚9時20分在彰化縣和美鎮發生芮氏規模3.7地震，地震深度21.9公里。圖／取自中央氣象署網站
昨晚9時20分在彰化縣和美鎮發生芮氏規模3.7地震，地震深度21.9公里。圖／取自中央氣象署網站

昨晚9時20分在彰化縣和美鎮發生芮氏規模3.7地震，地震深度21.9公里。彰化縣、台中市最大震度2級，南投縣、雲林縣最大震度1級。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，因為深度只有21.9公里，是淺層地震，所以附近很多民眾有感。這個地震本身是小區域有感地震，所以影響範圍比較小。

因為台灣位於板塊交接帶，在板塊擠壓過程，會造成很多南北方向的破裂或斷層，這次地震發生在台灣西側，這裡一般地震屬於淺層的。

廖哲緯表示，彰化斷層沒有破出地表，民眾疑慮是這次地震和彰化斷層有無關係、或是否彰化斷層所引發，根據資料來看，彰化斷層屬於東傾的斷層，加上過去研究它是盲斷層形式，因此要判定這次地震和彰化斷層的關聯性，需要未來更多的資料來分析和探討。

昨天彰化和美規模3.7地震，過去該地有發生零星的地震，算是有時會發生，因為台灣在板塊的擠壓碰撞帶，所以只要地質、環境比較脆弱或破碎的地方，它就會藉由地震的方式來釋放應力，所以過去地震規模都在4以下，沒有超過4。代表這個地方破裂型態是比較小的破裂，一達到它的應力限度，就會錯動一下，來進行能量釋放，目前來看還沒有異常的情形發生。

至於0403花蓮大地震，截至今天上午10時，已經有1507起餘震。整個餘震情形趨緩，4月22、23日雖有一波高峰，目前算是滿穩定，沒有超出預期。台灣屬於地震活動密集的趨勢，民眾平常生活要注意地震的威脅和防範。

0403花蓮大地震，截至今天上午10時，已經有1507起餘震。整個餘震情形趨緩，4月22、23日雖有一波高峰，目前算是滿穩定，沒有超出預期。圖／中央氣象署提供
0403花蓮大地震，截至今天上午10時，已經有1507起餘震。整個餘震情形趨緩，4月22、23日雖有一波高峰，目前算是滿穩定，沒有超出預期。圖／中央氣象署提供

0403花蓮大地震 板塊

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