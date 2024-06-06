固體再生燃料「不該被汙名化」 環境部將展開總體檢

固體再生燃料（SRF）由廢棄材料製成，雖然「以廢轉能」是國際趨勢，但也引發空氣汙染的爭議，環境部於今年3月22日修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，針對製造廠料源管制加強規範。環境部長彭啟明表示，近期將提出SRF的總體檢報告，並進行產業輔導，以建構SRF轉廢為能良好的產業環境。

我國已於2022年3月30日正式公布 「台灣2050淨零排放路徑及策略」，提出「12項關鍵戰略」，其中關鍵戰略8目標為「資源循環零廢棄」，依聯合國永續發展目標SDG12為核心，提高資源使用效率並建立資源永續利用社會，環境部也已訂定「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫及「廢棄物管理及資源化行動方案」，並奉行政院核定，跨部會分工推動資源循環工作。

廢棄物循環再利用已是世界趨勢，彭啟明說，為協助SRF產業建立健全體質，環境部將籌組「SRF營運體檢輔導團」，對SRF製造廠及使用廠進行全面體檢及產業輔導，找出現有問題環節，提出因應對策。

彭啟明說，短期將進行產業輔導，診斷問題並提出解方及體檢報告書；中長期則盤點SRF產業營運動態及效益，提出SRF白皮書，並協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的產業環境。

彭啟明表示，為提升SRF製造品質及管制空汙排放，今年3月22日已函頒修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，針對製造廠加強料源管制、加嚴SRF品質標準及建立產品分級制度、規定新設廠採3階段實質審查，確認其產製能力，同時限制使用廠設施型式。

空汙排放方面，環境部已於2023年7月預告修正資源循環燃料等級成分標準、使用規範，及管末排放增訂重金屬及戴奧辛排放標準，預計於今年6月底前再次預告。

彭啟明說，只要SRF產業被積極發展，一旦成功就能讓事業廢棄物大為減少，從減碳角度來看，SRF不應該被汙名化。