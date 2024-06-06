運安會6年內10人離職 主委：與少子化有關 多管齊下留才

國家運輸安全調查委員會主要調查國內重大海、空、陸事故，立法委員林俊憲今於立法院交通委員會表示，運安會近6年已有10人離職，光是今年就有3人離職，且都是被民間挖角，目前仍有8名缺額，要如何留住人才？運安會主委林信得表示，主要跟整體大環境少子化有關，現在航空公司也缺人，有多管齊下留住人才。

林俊憲指出，近期一名有機師執照的運安會調查官被以3倍薪資挖角至星宇航空，整體來看，運安會近6年已有10人離職，光是今年就有3人離職，且都是被挖角，目前仍有8名缺額。他表示，運安會為國家級單位，人力標準很高，包括要有機師執照、船長執照等，但薪水比不上民間，每年都有人離職，要如何留住人才？

林俊憲表示，運安會近6年已有10人離職，幾乎每年都有人離開，光是今年就有航空組1人、運輸工程組2人離職；去年航空、水路及鐵道組也各有1人離職；2022年更有多達7人離職，其中運輸工程組就有2人離職、2人屆退。

林俊憲指出，運安會截至目前仍有8名缺額，其中又以航空調查組、運輸工程組各3名最多，鐵道調查組、公路調查組也各有1名，可仿照澳洲與跟學術界配合培養調查官，並檢討薪資待遇與民間競爭。

林信得表示，目前航空調查組仍有3名調查官具有機師執照，現在航空公司也缺人，跟整體大環境少子化有關，目前有多管齊下在做，包括學校參訪等部分加強。