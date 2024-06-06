全台今有雨！中南部未來1周大雨狂轟 恐持續到端午連假之後

最近一周台灣附近環境不穩定，中央氣象署預報員林伯東表示，有鋒面或低壓帶、水氣比較多的狀況，所以整體來說各地天氣偏向多雨的狀況。

林伯東表示，中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。花東降雨零星，大致上以午後降雨為主，但今晚可能有局部較大雨勢發生機會。

目前現況，林伯東表示，台灣附近雲層比較多，海峽上有比較強的對流發展當中，慢慢往台灣靠近，目前有些地方正在下雨當中。北部地區有零星下雨狀況，另外，海峽上比較靠近澎湖、中南部附近有比較強的對流發展當中，也正在移入當中，未來幾小時之內澎湖、中南部會有比較大的雨勢發生。

林伯東表示，昨天整個北部、中南部山區降雨，等一下中南部、澎湖可能會有局部大雨發生。今天全台各地容易降雨，中南部山區、東南部可能會有局部較大雨勢發生機會。因為台灣附近環境不穩定，今晚因為東南風的關係，在東南部地區可能持續會有比較大的雨勢發生，當地民眾要特別留意降雨狀況。

台灣附近雖然沒有比較明顯的系統，但林伯東表示，台灣在大的低壓帶裡面，天氣不穩定。明天整個風向轉為偏南風，持續一直到周日，但周日另一波鋒面正在靠近，所以台灣附近會轉為更西南風環境，中南部降雨會更持續一些，會持續到連假之後。