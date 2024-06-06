快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台今有雨！中南部未來1周大雨狂轟 恐持續到端午連假之後

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。本報資料照片
中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。本報資料照片

最近一周台灣附近環境不穩定，中央氣象署預報員林伯東表示，有鋒面或低壓帶、水氣比較多的狀況，所以整體來說各地天氣偏向多雨的狀況。

林伯東表示，中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。花東降雨零星，大致上以午後降雨為主，但今晚可能有局部較大雨勢發生機會。

目前現況，林伯東表示，台灣附近雲層比較多，海峽上有比較強的對流發展當中，慢慢往台灣靠近，目前有些地方正在下雨當中。北部地區有零星下雨狀況，另外，海峽上比較靠近澎湖、中南部附近有比較強的對流發展當中，也正在移入當中，未來幾小時之內澎湖、中南部會有比較大的雨勢發生。

林伯東表示，昨天整個北部、中南部山區降雨，等一下中南部、澎湖可能會有局部大雨發生。今天全台各地容易降雨，中南部山區、東南部可能會有局部較大雨勢發生機會。因為台灣附近環境不穩定，今晚因為東南風的關係，在東南部地區可能持續會有比較大的雨勢發生，當地民眾要特別留意降雨狀況。

台灣附近雖然沒有比較明顯的系統，但林伯東表示，台灣在大的低壓帶裡面，天氣不穩定。明天整個風向轉為偏南風，持續一直到周日，但周日另一波鋒面正在靠近，所以台灣附近會轉為更西南風環境，中南部降雨會更持續一些，會持續到連假之後。

氣溫部分，林伯東表示，未來一周各地溫暖偏熱，降雨時感受會舒適一些。今天中部、離島有較強陣風，端午連假期間金門、馬祖可能比較容易有霧，交通往返要留意航班資訊。

中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。本報資料照片
中南部未來一周不定時降雨，而且容易有大雨發生機會，午後山區雨勢會再加強一些。北部、宜蘭整體降雨較中南部少，午後雨勢可達大雨。本報資料照片

澎湖 連假

延伸閱讀

端午連假將湧人潮！桃園國1「這匝道」封閉 替代路線曝

不只端午連假雨綿綿！賈新興：下周六前水氣多 嘉義以南恐大雨

未來1周全台降雨機率高 端午連假中南部慎防雷雨

今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣

相關新聞

中捷事故「被調查單位」還沒陳述意見 運安會：調查報告6月底出爐

去年5月10日興富發建案頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，導致列車撞上吊臂，造成1死14傷事故。國家運輸安全調查委員會原定今年...

台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

自體幹細胞治療退化性關節炎 屏基醫院完成首例治療

再生醫療法4日立院三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，屏東基督教醫院超前部署，骨...

假的！台水公司提醒民眾警惕詐騙 詳閱「催繳簡訊」內容避免上當

台南市連日有許多民眾收到「自來水公司催繳水費」簡訊，因為認為沒欠繳、點選所附連結申訴遭詐騙。台水公司六區處今天發布正確催...

大雨還沒完…梅雨鋒擺動到下周三之後 專家估這兩天出梅

目前仍是梅雨季，今天天氣不穩定。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面仍在向北調整的過程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。