端午連假將湧人潮！桃園國1「這匝道」封閉 替代路線曝

端午連假周末登場，不少民眾預計規劃返鄉、出遊人潮，各地舉辦慶祝活動，桃園警方針對易壅塞熱點加強疏導及管制，另外6月8日清晨5點至中午12點將封閉國1平鎮系統南下入口匝道，呼籲民眾避開易壅塞路段，配合警方管制疏導。

桃園市警局研判國道交流道周邊、民俗節慶活動及風景遊憩區周邊將湧現人、車潮，其中2024龍潭歸鄉文化節在龍潭大池周邊舉辦，龍潭大池龍舟競賽為最重要的端午節慶祝活動，預期將吸引大量人、車潮，為維護遊客安全，龍潭大池周邊神龍路（龍元路至南龍路）、龍元路（神龍路口至大池管理中心）將實施行人徒步區，禁止車輛進入，並規劃龍潭高中、凌雲國中及中豐路上林段231巷為遊客停車場，請遊客預先確認活動時間、停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員管制及引導。

國道疏運部分，今年端午連假桃園市境內未實施國道入口高乘載管制，但將在6月8日清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統南下入口匝道，請用路人改道中壢或幼獅交流道南下。

風景遊憩區部分，除龍潭大池外，大溪老街、石門水庫、小人國、六福村及各觀光漁港等景點將吸引大量人潮前往，警方將加強維護交通秩序，並運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度「交通快打」警力迅即排除壅塞原因，維持道路順暢。

針對主要風景遊憩區，警方建議遊客返程替代道路如下：

一、大溪地區替代道路

1、大溪老街→台3線→往三鶯交流道北上。

2、武嶺橋西端→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道北上。

3、大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向南下。

二、復興地區替代道路

1、台7線→台7乙線→往三峽→三鶯交流道北上。

2、台7線→118縣道（羅馬公路）→往關西南下。

3、龍潭地區（小人國、六福村）替代道路

（1）中原路→楊銅路→往楊梅北上。

（2）高原路→桃68-1→台3線→往關西南下。

（3）中原路→往關西南下。