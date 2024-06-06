搭校車明明更快！女高中生5點半起床趕公車 網轟父母：不負責任

家裡距離學校路程遠，單是上學放學已令人疲憊不已，然而台灣有高中女生在網上發文，指自己家離學校較遠，如坐公車要一個半小時，坐校車則只須半小時車程，但由於校車費用高昂，怕父母負擔不起，故她要提早1小時起床趕公車，於是問其他網友「跟父母提要改搭校車會很過分嗎？」。

不少網友發表意見獻計，認為「可對比公車及校車的車費，讓父母決定」，也有人提出「告知父母如長期睡眠不足，擔心會影響課業表現」。

台灣女高中生在Dcard表示，「家裡離學校有點遠，搭公車差不多要90分鐘，搭校車的話只要半小時就到了」，已經有跟父母提過上學距離較遠，更是要5點半起床。樓主指當初選擇這間學校時，父母很支持，也同意讓她坐校車，可是之後發現費用真的太貴了，便讓她坐公車上學。

樓主向網友提問，「我這樣跟父母提要改搭校車會很過分嗎？一直怕他們會承擔不起這筆費用」。

有網友問樓主校車車費是多少，樓主指以距離計算，1個學期要1萬新台幣，而「搭公車綁定台中市民卡不用花錢」，並指家裏的經濟其實可以讓她坐校車，但家人認為能省則省。

有網友認為時間比金錢更重要，「1個月多2千算是很大的支出嗎？睡飽比較重要啦，暑假打個1個月的工就能賺兩學期車錢了，這樣也ok吧」，樓主回答「有提過打工但是都被以『還是學生應該以課業為主』來拒絕」。

亦有人罵樓主父母為了省錢而影響孩子成長是不負責任，「說真的連校車費都出不起，我會覺得你父母很不負責任，這樣的經濟狀況為什麼還要生小孩，對於發育期的孩子來講睡眠時間有多重要不知道嗎？為了省那一點點錢，犧牲掉孩子的睡眠時間，我認為非常不可取」。

不少網友提議樓主應向父母提出坐校車要求，「先嘗試一學期看看，條件是成績進步」。也有人認為可向父母解釋，「告訴爸媽五點半起床讓你長期睡眠不足，擔心會影響課業表現……順帶找睡眠不足對青少年認知和情緒有影響的文章，讓他們知道校車是必要支出」、「總之孩子你還在成長期，家裏能負擔的話真的還是睡飽一點啊，有睡飽有健康讀好書以後多賺的不止這幾學期的校車費用啊」。

延伸閱讀：

學生哥突衝出馬路險被撞！的士司機急剎阻意外 網民驚：真係好彩

的士疑拒載片瘋傳！被斥「黑的」爆粗怒吼：無微信啊！ 後續更狂

文章授權轉載自《香港01》