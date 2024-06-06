「掃碼點餐」整倒客人？ 網友共鳴指有1要求就走人

餐飲業者紛紛推出手機掃碼點餐服務。1名網友在臉書社團「爆怨2公社」吐露不滿，尤其帶小孩去早餐店時，一邊安撫小孩，一邊用手機填資料、收驗證碼、加入會員、再登入、選餐點、結帳等，花了10分鐘滑手機。不少網友表示同感，尤其要求「加會員」無法接受。

一名網友表示，手機掃碼點餐，對於年紀大、手機使用不流利的長輩，或是帶著會吵鬧小屁孩、小幼兒的媽媽來說，真的不太適合。她表示，這陣子發現有些小吃店都在推手機掃碼點餐，美其名對店家很簡便，節省等候客人思考的時間，但是她使用幾次之後，頗感到困擾、不方便。

她分享一次帶小孩去早餐店的經驗，明明櫃台的2、3名店員站著沒事，她忙著安撫小孩坐好，一手滑手機，要先填資料、收驗證碼、加入會員、再登入、盯著螢幕滑來滑去找類別、勾選、加入購物車、結帳，「搞得我一肚子火氣！」

「弄到好都過了10分鐘有了」，該名網友表示，點餐時她的小孩餓得尖叫拍桌子，她還得去櫃檯確認訂單內容。店家只要幾秒鐘確認訂單、列印菜單出來，頗為輕鬆。而這些過程本來在櫃檯就可以看著大張菜單，講一講、結帳，不用2分鐘時間。

她表示，手機點餐，說實在的只適合在悠閒餐廳裡使用，不適合早餐店這種簡單式點餐的，把簡單的流程給複雜化了，「每次點餐都讓我煩得火氣都上來了」。

其他網友表示，「有同感！明明只有我一個客人還要我掃碼加會員才能點餐！拖了好多分鐘」、「老花眼的我還按錯」、「而且有些介面真的好難用，點餐變得好困擾」、「掃碼的都不吃，麻煩」、「填資料、收驗證碼、加入會員。沒有實質優惠，按一堆，搞不好只來這麼一次，讓人接受不了，重點是為什麼吃個早餐還要給個資？直接刷碼點餐還比較正常」。

也有網友說，「以前你去早餐店用講的，店家還能記起來，減少餐點製造錯誤的機率，現在人力不足的時代，不論是早餐或是餐廳，都已經逐漸改用這種方式了」、「這種店我超愛，不用跟人講太多話，也不怕漏單，甚至很多時候不用掏錢」、「我覺得滿方便的啊！有些還能提早線上點餐，出門再過去拿，節省等待的時間，結帳直接line pay ，不用再掏錢找錢」。