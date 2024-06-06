快訊

台北橋下驚見浮屍 明顯腫脹頭部纏膠帶…警方調查中

國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

少子化是年輕人養不起？月薪多少才能生小孩？網友公認「超過x萬」才敢生

運安會150項建議改善中 台鐵施工安全、機場跑道都入列

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國家運輸安全調查委員會主委林信得，今赴立法院交通委員會進行業務報告。記者周湘芸／攝影
國家運輸安全調查委員會主委林信得，今赴立法院交通委員會進行業務報告。記者周湘芸／攝影

國家運輸安全調查委員會今赴立法院交通委員會進行業務報告，運安會主委林信得指出，運安會成立迄今共發布1705項運輸安全改善建議，仍有150項各機關（構）在改善中，其中包括機場跑道設施、引水人管理、台鐵施工安全管理、列車維修與檢查及遊覽車、國道客運業安全改善等。

林信得指出，運安會成立迄今，航空立案調查16件，已結案13件，共發布33項安全改善建議；水路立案調查215件，已結案204件，共發布246項安全改善建議；鐵道立案調查29件，已結案27件，共發布215項安全改善建議；公路立案調查22件，已結案12件，共發布142項安全改善建議。

林信得表示，在運輸安全改善建議中，航空主要為機場跑道設施與超輕型載具活動團體督導安全改善；水路部分主要為引水人管理、船舶交通服務系統、漁船作業安全安全改善；鐵道以台鐵公司最多，主要為施工安全管理、列車維修與檢查、列車運轉調度、平交道安全防護安全改善；公路主要為遊覽車、國道客運業與載運危險物品車輛安全改善。

他也說，因車輛於國道追撞施工工程緩撞車事故頻傳，且國內電動車數量逐年增加，已修正「重大公路事故調查標準作業程序」，當接獲事故通報後，即派遣人員至事故現場蒐集資料，隨後成立專案調查小組，設置車輛、操作、道路、生還因素等分組進行調查，於資料蒐集分析完成後撰寫調查報告，經委員會議審議通過後公布。

另外，在啟動調查重大公路事故門檻等相關規定修正作業進度部分，林信得指出，除已朝研議調整認定標準方向辦理，並擬將自用大客車、新興運具等一併擴大納入調查範圍，併同水路、鐵道等事故範圍修正，擬具重大運輸事故範圍修正草案，後續完成預告作業後，將依法會同交通部，報請行政院核定。

國道客運 鐵道

延伸閱讀

「大長今」李英愛、韓韶禧高端運動鞋這樣穿出度假感！

中國在印度爭議邊界部署6架「殲-20」戰機！ 日喀則基地衛星影像曝光

機場公司召開廉政平台會議 跨域合作把關國家重大建設

獨／高雄車手提領257次得手500萬 偕女友出國機場被逮

相關新聞

台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

職場身心受創官方提供6次免費諮商 哪些勞工符合資格？

現代人越來越憂鬱，衛福部和心理健康相關七大公學協會，去年聯手推出年輕族群心理健康支持方案，又被稱是救命方案，提供15至30歲民眾每人免費3次的諮商補助，一推出就秒殺。其實，勞動部早在2015年起，開放勞工有6次免費心理諮商，但反應天差地別。

「掃碼點餐」整倒客人？ 網友共鳴指有1要求就走人

餐飲業者紛紛推出手機掃碼點餐服務。1名網友在臉書社團「爆怨2公社」吐露不滿，尤其帶小孩去早餐店時，一邊安撫小孩，一邊用手...

運安會150項建議改善中 台鐵施工安全、機場跑道都入列

國家運輸安全調查委員會今赴立法院交通委員會進行業務報告，運安會主委林信得指出，運安會成立迄今共發布1705項運輸安全改善...

端午假期天氣不理想 今起至下周雷雨突襲防較大雨勢

昨天受華南雲雨區通過影響，各地天氣陰沉，局部短暫陣雨，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，以中北部降雨最頻繁，但雨勢不大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。