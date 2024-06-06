運安會150項建議改善中 台鐵施工安全、機場跑道都入列

國家運輸安全調查委員會今赴立法院交通委員會進行業務報告，運安會主委林信得指出，運安會成立迄今共發布1705項運輸安全改善建議，仍有150項各機關（構）在改善中，其中包括機場跑道設施、引水人管理、台鐵施工安全管理、列車維修與檢查及遊覽車、國道客運業安全改善等。

林信得指出，運安會成立迄今，航空立案調查16件，已結案13件，共發布33項安全改善建議；水路立案調查215件，已結案204件，共發布246項安全改善建議；鐵道立案調查29件，已結案27件，共發布215項安全改善建議；公路立案調查22件，已結案12件，共發布142項安全改善建議。

林信得表示，在運輸安全改善建議中，航空主要為機場跑道設施與超輕型載具活動團體督導安全改善；水路部分主要為引水人管理、船舶交通服務系統、漁船作業安全安全改善；鐵道以台鐵公司最多，主要為施工安全管理、列車維修與檢查、列車運轉調度、平交道安全防護安全改善；公路主要為遊覽車、國道客運業與載運危險物品車輛安全改善。

他也說，因車輛於國道追撞施工工程緩撞車事故頻傳，且國內電動車數量逐年增加，已修正「重大公路事故調查標準作業程序」，當接獲事故通報後，即派遣人員至事故現場蒐集資料，隨後成立專案調查小組，設置車輛、操作、道路、生還因素等分組進行調查，於資料蒐集分析完成後撰寫調查報告，經委員會議審議通過後公布。

另外，在啟動調查重大公路事故門檻等相關規定修正作業進度部分，林信得指出，除已朝研議調整認定標準方向辦理，並擬將自用大客車、新興運具等一併擴大納入調查範圍，併同水路、鐵道等事故範圍修正，擬具重大運輸事故範圍修正草案，後續完成預告作業後，將依法會同交通部，報請行政院核定。