台2線潮境公園山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

台2線基隆潮境公園路段3日嚴重山崩，波及12輛汽、機車，阻斷當地交通，預估11日搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵兆，交通部今將針對邊坡滑坡監控作為進行專題報告，報告指出，此次崩塌非屬高風險路段，因此不在過去監測範圍內，將據此案例進行檢討監測機制，另全面檢討增加邊坡監測點位密度或擴大監測範圍。

交通部今天將在立法院交通委員會，針對台2線70k崩塌暨道路邊坡滑波監控作為，進行專題報告。初判台2線上邊坡因臨海迎風面易受風化影響，加上地質構造屬厚層塊狀砂岩與薄頁岩互層，而頁岩抗風化能力小，岩體變得鬆軟，易有差異侵蝕現象，因此造成偶有部分關鍵岩塊受水因素浸潤軟化，導致上邊坡失穩崩塌。

交通部報告指出，災點地質屬厚層塊狀砂岩與頁岩互層，坡面屬斜交逆向坡構造，砂岩長期風化容易產生節理面，使地下水容易滲入，而頁岩長期受風化容易與砂岩產生差異侵蝕，形成倒懸，研判因近期花蓮地震及餘震不斷，加上5月底至6月初鋒面降雨，導致坡面關鍵岩塊軟化鬆動滑落，導致由下往上擴災一路抽坍至坡頂。

交通部表示，經盤點公路局目前優先關注邊坡共有45處，但此次台2線70K崩塌位置因非屬高風險路段不在監測範圍內，後續公路局將據此案例進行檢討監測機制。

交通部也說，過去邊坡監測儀器設置原則主要為山區路段，因早期曾經發生邊坡滑動、崩塌、沉陷或為順向坡地形，此次台2線70K邊坡崩坍處屬自然邊坡非人工邊坡，且未列入中高風險優先關注邊坡，因此無設置相關監測儀器，將委託顧問公司設置儀器進行長期監測，檢討需否增加監測點位密度或擴大監測範圍，

另外，交通部指出，目前委託顧問公司設置監測儀器執行監測邊坡共有86處，各項儀器均有律定管理值，將視監測成果，檢討需否增加監測點位密度或擴大監測範圍。

交通部也說，鑒於順向坡極易造成整體邊坡滑動，特別利用UAV或現場檢視順向坡坡面是否有侵蝕、解裂、張力裂縫等破壞徵兆，受豪大雨侵襲與入滲等致災因素，目前設有監測儀器共18處，去年4月盤點有137處C級以上順向坡邊坡，將檢視是否有須新增的順向坡或需增設監測儀器。

交通部表示，公路局自2019至2024年逐年辦理邊坡地錨安全檢測，已執行約9億元，並分年分期辦理地錨防蝕補強、工程設計、邊坡補強及監測，如經評估地錨邊坡需進行補強，將綜合考量優先順序（如屬順向坡、大型地滑等重點邊坡或重要保全對象優先序位者），逐步完成邊坡保護設施補強。