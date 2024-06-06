端午假期天氣不理想 今起至下周雷雨突襲防較大雨勢

昨天受華南雲雨區通過影響，各地天氣陰沉，局部短暫陣雨，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，以中北部降雨最頻繁，但雨勢不大，累積降雨量都還在大雨等級以下。

林孝儒表示，預期今天台灣地面為東南風環境，並持續伴隨華南雲雨區的東移，各地天氣仍較陰沉，時有短暫雨機會。

而今天至明天上午，西南部外海面延伸至廣東沿岸有低壓帶發展，林孝儒表示，雖無直接顯著的影響，但大氣環境較不穩定，午後中南部將容易有局部對流發展，帶來短暫陣雨或偶雷雨機會，尤其山區可能有較大雨勢。

這樣降雨機會較高的情況，在中南部可能持續至明天上午，林孝儒表示，隨著低壓帶移入中國內陸發展後，降雨就減緩。

氣溫方面，林孝儒表示，北台灣仍較涼爽，北部及東北部高溫約25-29度，中南部及花東地區高溫約28-32度，各平地低溫約19-23度。

明天起華南雲雨區將逐漸減弱，林孝儒表示，盡管仍有部分華南雲系東移通過的機會，但雲層相對較淺薄，降雨影響不大。

林孝儒表示，明天開始轉為偏暖南風環境，各地氣溫回升，高溫普遍有27-33度，為較悶熱天氣，且午後受熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，時有較大雨勢，尤其中南部山區不排除有單點大雨機會。

周六至下周一是端午連假，林孝儒表示，台灣附近為西南風影響，且期間有鋒面於北部海面擺盪，大氣環境依舊較不穩定，除了各地容易受熱對流發展而有短暫雷陣雨外，北部亦不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，需視對流發展情況。此外，轉為迎風面的中南部就不定時有短暫陣雨的機會了。

林孝儒表示，接下來至端午假期天氣都不是太穩定，戶外活動留意天氣變化，攜帶雨具。目前初步來看，下周二過後將延續西南風環境，因此迎風面的中南部降雨趨勢偏多，未來值得持續觀察。