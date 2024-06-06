快訊

全球首例！WHO：墨西哥出現人類感染H5N2禽流感死亡病例

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

丹麥雕塑家反對「藝術洗白」，爭取民主最後一口氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環境部推「全國菸蒂不落地」找小野站台 彭啟明曝原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
環境部推動「全國菸蒂不落地」，昨天記者會上，環境部長彭啟明（前排中）與文化部長李遠（前排右三）和產業界代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部推動「全國菸蒂不落地」，昨天記者會上，環境部長彭啟明（前排中）與文化部長李遠（前排右三）和產業界代表出席。記者邱德祥／攝影

環境部昨天「世界環境日」辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動（ https://udn.com/news/story/7266/8010770 ），推動全國菸蒂不落地，環境部長彭啟明文化部長李遠（小野）站台。彭啟明表示，他相信可以用文化的方式來改變國人的習慣。

彭啟明表示，很感謝李遠前來站台，這是文化部長第一次來環境部，環境部和文化部首次共同來響應環境議題。

為何有這個因緣？彭啟明表示，因為在內閣會議中，李遠就坐在他旁邊。兩人雖然有很多民間歷練，卻都是公部門的新手，很常會分享看法。他上周四行政院院會當面邀李遠，對方特別調整行程來參加。上周五在立法院施政總質詢，行政院長卓榮泰施政報告時，說到文化部「部部都是文化部」，「我就特別和他說，我們環境部也是文化部」。

彭啟明表示，大家會期待，要有法令、規定、取締才能達成環保目的，「但我始終相信，我們還是可以用文化的方式來改變國人的習慣，環境部和文化部的合作，就是一個很有創意的案例」，未來還會有更多有創意的發想來讓大家更關心環境。他很清楚文化的影響力遠超過政府的「宣導」。

彭啟明表示，未來他會和年輕朋友一起到各縣市走透透，讓大家參與環保行動，有不少縣市首長、立委表達「這件小事情是一個很有意義的大事情」。

環境部於昨天舉辦「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（右）同台。記者邱德祥／攝影
環境部於昨天舉辦「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（右）同台。記者邱德祥／攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彭啟明 文化部 環境部

延伸閱讀

環境部長彭啟明宣布6大策略推「菸蒂不落地」 文化部長李遠站台挺

彭啓明預告5日攜手文化部 啟動減菸蒂文化風氣

環境部長彭啟明：綠色通膨不會發生

環境部長彭啟明：碳費列車 零元也要開

相關新聞

效期逾30天可標「長效鮮乳」 酪農反彈

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，酪農憂心衝擊本土鮮乳，也質疑進口「鮮奶」名不符實；衛福部食藥署昨表示，只要保存期限...

輸液缺貨 立委齊轟吳秀梅擺爛、林靜儀亂罵

國內輸液大廠「永豐化學」被衛福部要求暫停出貨，造成生理食鹽水短缺，影響手術病人及洗腎患者等權益，立委陳昭姿昨天表示，健保...

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

當碰到有人嗆到咳嗽的時候，有的人可能會選擇拍打對方的背，藉此來舒緩症狀，甚至還會覺得拍打得越大力，效果越好。然而日本口腔衛生醫師篠原弓月卻指出，其實在嗆到的時候，反而不適合這樣做。

今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣

天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系掠過，伴隨零星降...

退休力／退休理財規畫 注意3魔鬼細節

● 退休後，生活目標隨時間、健康狀況改變

你以為的健康食品其實「不營養」！ 營養師列8產品：多為超加工

在日常飲食上，人們經常會吃各種不同的健康食品，但營養師解釋，其實這些「健康食品」沒有你想像中健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。