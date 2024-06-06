環境部推「全國菸蒂不落地」找小野站台 彭啟明曝原因

環境部昨天「世界環境日」辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動（ https://udn.com/news/story/7266/8010770 ），推動全國菸蒂不落地，環境部長彭啟明找文化部長李遠（小野）站台。彭啟明表示，他相信可以用文化的方式來改變國人的習慣。

彭啟明表示，很感謝李遠前來站台，這是文化部長第一次來環境部，環境部和文化部首次共同來響應環境議題。

為何有這個因緣？彭啟明表示，因為在內閣會議中，李遠就坐在他旁邊。兩人雖然有很多民間歷練，卻都是公部門的新手，很常會分享看法。他上周四行政院院會當面邀李遠，對方特別調整行程來參加。上周五在立法院施政總質詢，行政院長卓榮泰施政報告時，說到文化部「部部都是文化部」，「我就特別和他說，我們環境部也是文化部」。

彭啟明表示，大家會期待，要有法令、規定、取締才能達成環保目的，「但我始終相信，我們還是可以用文化的方式來改變國人的習慣，環境部和文化部的合作，就是一個很有創意的案例」，未來還會有更多有創意的發想來讓大家更關心環境。他很清楚文化的影響力遠超過政府的「宣導」。

彭啟明表示，未來他會和年輕朋友一起到各縣市走透透，讓大家參與環保行動，有不少縣市首長、立委表達「這件小事情是一個很有意義的大事情」。 環境部於昨天舉辦「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（右）同台。記者邱德祥／攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康